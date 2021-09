Comunali Roma, Salce: “Mai più amministrazione contro sport e Olimpiadi”

La dichiarazione della candidata.

“La precedente amministrazione della Capitale guidata dalla Sindaca Raggi ha avuto la capacità di bocciare la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del 2024. Con la scusa di essere contro la realizzazione di strutture sportive di fatto è riuscita a colpire l’intero sport nazionale”.E’ quanto dichiara in una nota Giuliana Salce, campionessa del mondo di marcia, Medaglia d’Oro ai Campionati di Parigi 1985, Medaglia d’Argento a Indianapolis nel 1987 e Liévin, detentrice di oltre 12 Titoli Italiani assoluti ed oggi candidata nelle Liste di Forza Italia sia al Campidoglio che al X’ Municipio.“Non permetteremo più che qualcuno possa colpire lo sport, non solo i professionisti, ma tantissimi giovani e meno giovani che svolgono attività fisica e che vedono nelle Olimpiadi e nello sport diffuso un interesse ed una passione che di fatto contribuisce a migliorare la qualità della vita, sia fisica che mentale”.“Non vogliamo più Sindaci o amministratori che dichiarano di aver poco tempo per parlare di sport o che riescono a far naufragare una Olimpiade. Il futuro della nostra Capitale deve passare anche per lo sviluppo dello sport -prosegue Salce- che vuol dire anche difendere gli impianti, crearne di nuovi, valorizzare gli spazi verdi, l’ambiente in generale, contribuire allo sviluppo dell’attività motoria per tutte le età e per le famiglie a minor reddito”.“Mai più quindi contrastare lo sport italiano, anzi valorizzarlo al massimo -conclude la Salce- per questo mi sto impegnando in prima persona in questa competizione elettorale per il rinnovo del Sindaco di Roma”.