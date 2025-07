Consap: creata la Direzione affari legali e giuridico-legislativi

Consap S.p.A. prosegue nel percorso di riorganizzazione interna con l’obiettivo di potenziare il proprio ruolo sociale di soggetto attuatore di politiche pubbliche ispirate ai principi di legalità, trasparenza ed efficienza amministrativa, con la creazione della nuova Direzione affari legali e giuridico-legislativi, affidata per la prima volta ad una donna, l’avvocato Stefania Argentieri Piuma.

Tale nomina è coerente con le iniziative di valorizzazione del merito e della parità di genere effettiva sempre più concrete nel corso degli ultimi anni.

Dopo l'introduzione nella politica aziendale di un Sistema di gestione della parità di genere previsto dal PNRR e dopo aver aderito ufficialmente al Codice per le imprese in favore della maternità, Consap Spa ha ottenuto quest’anno dal Bureau Veritas Italia S.p.A. la certificazione per le Pari Opportunità UNI/PdR 125:2022.

Oggi il 52% della forza lavoro in Consap è costituito da donne e questo conferma quanto la società sia attenta a promuovere un ambiente lavorativo che garantisca pari opportunità di carriera e adeguate condizioni di working-life balance.