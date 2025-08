Lazio: Consiglio Regionale approva norme collegate all'assestamento di bilancio

Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato – 30 favorevoli e 11 contrari – la proposta di legge regionale n. 217, inizialmente composta da soli quattro articoli (compresa l’entrata in vigore), ma che poi è stata integrata con numerosi emendamenti durante l’esame in Aula, quasi tutti a firma dell’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, che hanno aggiunto decine di articoli dopo il terzo. Il voto è arrivato all’alba di venerdì primo agosto (alle ore 3:50), dopo una maratona notturna dedicata all’esame di centinaia di emendamenti.

L’attività emendativa dell’Aula ha portato all’approvazione di disposizioni particolarmente importanti in relazione a tematiche di strettissima attualità, proposte dall’assessore Righini ma in alcuni casi concordate anche con i gruppi di minoranza. Primo fra tutti, l’emendamento votato all’unanimità che ha istituito un Fondo per gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e Cisgiordania, con dotazione di 2,1 milioni di euro per il 2025. Su questo provvedimento anche il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha espresso grande soddisfazione, intervenendo in chiusura di seduta, poco prima del voto finale.

L’assessore Righini ha anche presentato un programma di spesa relativo ai 91,091 milioni di euro sbloccati a seguito delle risultanze del tavolo sanità del 29 luglio scorso, come aveva già annunciato in sede di illustrazione dei provvedimenti di assestamento. Tra le destinazioni di questi 91,091 milioni di euro, va segnalata la somma di 48 milioni di euro a integrale copertura del contributo una tantum in favore delle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nel 2021 in funzione dell’andamento dell’emergenza da Covid-19.

Strettamente legati all’attualità sono anche gli interventi urgenti e straordinari contro la diffusione del Virus West Nile (Wnv), finanziati con 1,5 milioni di euro.

Importante anche la creazione, presso la Presidenza della Regione, di un Tavolo interistituzionale sull’impatto dei dazi sull’economia regionale, con compiti di approfondimento, monitoraggio, impulso e coordinamento delle politiche di contrasto agli effetti negativi dei dazi sulla realtà socioeconomica regionale. Il Tavolo sarà composto da rappresentanti istituzionali, enti locali, Camere di Commercio, Arsial, Lazio Innova e Università e sarà presieduto dal presidente Francesco Rocca.

Di grande attualità anche la previsione di una indennità una tantum per l’anno 2025 in favore dei medici operanti nei servizi di pronto soccorso del Servizio sanitario regionale, al fine di far fronte alla carenza dei dirigenti medici e di ridurre il ricorso alle esternalizzazioni. Per la copertura delle prestazioni rese in base al numero di turni ordinari, notturni e festivi effettuati, sono stanziati 9 milioni di euro nel 2025.