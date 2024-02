Crolli Amatrice, Cassazione: confermate le condanne a Boni e Scacchi

La Corte di Cassazione ha confermato le condanne a carico di Ottaviano Boni e Maurizio Scacchi, nell'ambito del processo relativo al crollo di due palazzine ex Iacp (Ater) durante il terremoto del 24 agosto 2016, in cui morirono 19 persone.I giudici supremi, dunque, hanno riaffermato le condanne per Boni (che all'epoca era direttore tecnico dell'impresa di costruzioni Sogeap) e Scacchi (geometra della Regione Lazio-Genio Civile), rispettivamente a 9 e 5 anni di reclusione.