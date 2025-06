Torna “Noi Siamo Tevere”, la campagna per restituire centralità al fiume di Roma

Dopo l’ottima partecipazione al primo incontro mdel 17 maggio, domenica 29 giugno torna l’appuntamento con “Noi Siamo Tevere”, la campagna di cittadinanza attiva ideata da Tevere Day APS insieme a Riverside, AMA, Marevivo, Legambiente, PiùBlu e Banca del Fucino, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, Roma Capitale e Regione Lazio.

La campagna, nata per riscoprire il Tevere come bene comune e patrimonio naturale e culturale della città, propone un calendario di eventi che accompagneranno Roma fino al prossimo Tevere Day di ottobre. L’obiettivo è ambizioso ma imprescindibile: riportare il fiume al centro della vita cittadina, coinvolgendo cittadini, istituzioni e associazioni locali in azioni concrete di cura e in momenti di sensibilizzazione e conoscenza.

Il secondo evento della campagna, che si inserisce nelle celebrazioni del Giubileo del Tevere previste proprio per il 29 giugno, si svilupperà in due momenti: la mattina sarà dedicata alla cura del fiume, mentre nel pomeriggio spazio ad attività culturali aperte a tutti. Il punto di ritrovo sarà l’Idrometro di Ripetta, in piazza Augusto Imperatore 6, simbolo della memoria storica e della rinascita del tratto centrale del Tevere.

La giornata inizierà con un’attività di clean-up lungo il fiume, tra Scalo de Pinedo e l’Ara Pacis: i volontari, accompagnati dallo staff di Riverside, solcheranno il Tevere in gommone per rimuovere i rifiuti galleggianti, in un gesto concreto di cura ambientale e responsabilità condivisa verso gli spazi pubblici e le risorse naturali.

A seguire, si passerà alla “cura culturale” del fiume, con una visita guidata all’antico Idrometro sulla facciata della chiesa di San Rocco e alla vicina stele che ricorda le grandi piene del Tevere. Il percorso proseguirà alla scoperta della nuova Piazza Augusto Imperatore, recentemente riqualificata, e si concluderà con una passeggiata lungo la riva destra del Tevere fino a Piazza Pia. Durante il tragitto, il professor Rosario Pavia racconterà il ruolo del fiume come via giubilare, ripercorrendone la centralità nei cammini storici e spirituali della città eterna.