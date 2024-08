Cultura: a Trevignano Romano (Rm) la seconda tappa di “Lazio, la bellezza del Talento”

Sarà il lungolago di Trevignano Romano ad accogliere venerdì 23 agosto 2024, a partire dalle ore 21.30, la seconda tappa de “Lazio, la bellezza del Talento”, l’iniziativa della Regione Lazio il cui obiettivo è la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche del Lazio, ma anche dei giovani che hanno scelto di intraprendere un percorso formativo in diversi settori artistici, come ad esempio nella musica, nella moda, nel teatro e nel cinema. Grazie alle opportunità offerte dalla Regione Lazio, in particolare attraverso il Programma Regionale FSE+ 2021-2027.

“Lazio, la Bellezza del Talento” è promossa da Lazio Innova e realizzata in collaborazione con il Concorso Nazionale Miss Italia Regione Lazio e con alcune delle più prestigiose scuole di alta formazione tecnologica della Regione Lazio: Maiani Accademia Moda, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, ITS Academy Lazio Digital, ITS Turismo Academy Roma.

Nel suggestivo borgo medievale sorto sulle sponde delle splendido ed incontaminato lago di Bracciano si svolgerà questo vero e proprio “Festival del Talento e della Bellezza” declinato in ogni ambito.

“Si tratta di un evento in cui come Regione crediamo molto – spiega l’assessore regionale al lavoro, scuola, formazione, ricerca e merito, Giuseppe Schiboni – perché ha la capacità unica di coniugare la valorizzazione dei nostri giovani talenti, attraverso la partecipazione degli ITS, dell’Accademia Maiani, della Scuola d’Arte “Volontè” e dell’Officina Pasolini, e del nostro territorio. Investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze non è solo una strategia per affrontare le sfide del presente, ma una necessità fondamentale per costruire un futuro sostenibile in cui stiamo investendo ed in cui crediamo moltissimo. L’entusiasmo che i nostri talenti stanno mettendo in mostra nel corso di queste serate è arrivato al cuore del pubblico offrendo una vetrina incredibile al sistema Lazio che su qualità ed eccellenza sta fondando il suo sviluppo a sostegno delle nuove generazioni”

Una serata che unirà quel concetto antico di “kalòs” che unito ad “agathòs” racchiude il trinomio “bello, vero e buono” con il principio sempre valido di “bellezza come stato soggettivo di percezione del piacere”.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo, un riconoscimento alla bellezza dei nostri luoghi che sempre di più raccolgono apprezzamenti e riconoscimenti nazionali e internazionali”, questo il commento di Claudia Maciucchi e Luca Galloni, Sindaco e Vicesindaco di Trevignano Romano.

Trevignano Romano, luogo della storia e della cultura, attraverso il suo paesaggio naturale, la straordinaria ed incontaminata bellezza del lago di Bracciano che unite alle straordinarie architetture della Rocca e del Castello omonimo farà vivere un'atmosfera da sogno.

E sarà proprio questa cornice, set naturale per decine di film, basta ricordare Dieci Minuti di Maria Sole Tognazzi e Tiramisù di Fabio de Luigi con Vittoria Puccini, a dare spazio, all'interno della serata, all'attesissima elezione di Miss Cinema Roma 2024; un titolo che è storia del concorso di Miss Italia. Negli anni giurie composte da personaggi del calibro di Anna Magnani, Giorgio Albertazzi, Walter Chiari, Lucia Bosè, Raf Vallone, Silvana Mangano, Aldo Fabrizi, Renato Rascel, Delia Scala e Antonella Lualdi e tanti tanti altri hanno premiato con questa fascia ragazze divenute poi immagine stessa del cinema italiano: da Marisa Valenti, protagonista di Ercole e la Regina di Lidia, a Marcella Mariani, divenuta poi Miss Italia nel 1953, protagonista insieme ad Alida Valli e Farley Granger nel celebre film di Luchino Visconti “Senso”, fino ad arrivare nel 1981 ad una giovanissima Moana Pozzi incoronata Miss Cinema Roma.

L' unione tra la tradizione della bellezza con la modernità della stessa, mediante le sue accezioni, daranno vita ad una serata unica che spazierà tra le varie discipline dell'espressione artistica: dalla musica alla moda, dal teatro al cinema.

Ed in questa serata sul lungolago di Trevignano Romano troveranno spazio sul palcoscenico due “talenti” frutto dell'eccellente lavoro dell'Officina della Arti Pier Paolo Pasolini: Martina Colaprico e Carlo Valente. Martina Colaprico, attrice diplomata all'Officina Pasolini, già protagonista in “Il cuore rilevatore” diretto da F. Vigorito e sceneggiatrice finalista con il progetto Bar Mooda nel prestigioso Roma Fringe Festival 2024, porterà in scena il monologo “La cacciatrice” di G. C. Kellet. Carlo Valente, cantautore diplomato all'Officina Pasolini, è tornato alla ribalta con il suo ultimo LP “Metri Quadrati” dopo una pausa di circa sei anni in cui ha trasformato affanni, trionfi, cadute e soprattutto incertezze in otto atti d'amore sotto forma di canzone; porterà in scena sul palco di “Lazio, la bellezza del Talento” un suo brano originale dal titolo “Corpi Celesti”

Madrine della serata saranno le ultime due Miss Italia della regione Lazio : Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022), che canterà un brano del suo repertorio.