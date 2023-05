Cultura: al via il Taobuk Festival SeeSicily 2023 (4)

Affrontare i propri fantasmi è un po’ come lanciarsi nel vuoto con un paracadute, andare giù a picco per risollevarsi e liberarsi dal dolore. In dialogo con la giornalista Lucia Gaberscek, Lally Masia, in Vinco io (Leone), conduce il lettore in un viaggio introspettivo fatto di memorie, riflessioni e rinascita.La Sicilia e il sud dell'Italia visti con gli occhi di un inquieto e solitario autore vittoriano, George Gissing. Mauro Minervino, antropologo e scrittore - in dialogo con Mario Bolognari antropologo e Sindaco di Taormina - presenta Verso il Mar Ionio. Un vittoriano al Sud (Exorma), ovvero la traduzione integrale dell’opera di Gissing, arricchita con disegni e schizzi originali di pugno dello stesso viaggiatore inglese, lettere, appunti e note originali del suo diario.Anche quest'anno a Taobuk è presente IoScrittore, il torneo letterario gratuito promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS) che al Festival annuncerà i 400 libri semifinalisti dell'edizione 2023. Scrivere per non dimenticare è una riflessione sul rapporto tra scrittura e memoria che sarà proposta da IoScrittore nell'incontro del 18 giugno con Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica del festival; Agnese Pini, direttrice dei quotidiani editi dal gruppo Monrif; Stefano Mauri, presidente e Ad del Gruppo Editoriale Mauri Spagnol e Barbara Sardella, responsabile eventi e comunicazione di Ubik. Modera la scrittrice Jolanda Di Virgilio, de ilLibraio.it.Una forma di libertà che va trattata con delicatezza e attenzione è quella di immagine, oggi contrastata dal concetto di Armocromia. Ciò accade quando l’armocromia diviene una forzatura messa in moto da professionisti, che agiscono in assenza di sensibilità personale e psicologica: ne riflette il makeup artist Orazio Tomarchio, ribadendo che la libertà di immagine è un dovere.Spazio anche al settore culinario. La libertà in cucina è un processo di contaminazione che combina elementi di diverse influenze gastronomiche che ci permettono di elaborare nuovi piatti, seguendo i canoni della cucina tradizionale. Ne discuteranno due Ambasciatori del Gusto, Pasquale Caliri, chef del Marina Del Nettuno a Messina e Aya Yamamoto, ristoratrice giapponese di Gastronomia Yamamoto a Milano. Modera Adalberto Catanzaro.Allo sport è dedicata la giornata "Diamo un calcio alle diseguaglianze. Sport, libertà e inclusione”. In sinergia con Pelligra Italia, i cui importanti investimenti in Sicilia hanno riacceso i riflettori sullo sport come occasione di inclusione, l'evento sarà dedicato al senso del riscatto sociale, puntando su una cultura dello sport che educhi alla solidarietà, alla condivisione e al senso della comunità. Partecipano Vincenzo Grella, amministratore delegato del Catania Calcio e Giovanni Caniglia, amministratore delegato del Gruppo Pelligra.Non solo letteratura, non solo narrativa. In collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea diretta da Antonio Parenti, il festival indaga temi strettamente legati all'azione istituzionale dell'Unione europea e alle sue priorità. Tra queste, la transizione verde e digitale, l’economia al servizio delle persone, lo stato di diritto, la democrazia partecipativa, la libertà di stampa.Un osservatorio che ha registrato, negli scorsi anni, la presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni, dell’economia e della cultura come Paolo Gentiloni, Romano Prodi, Marta Cartabia, Giuliano Amato, Alexandra Borchardt, Kurt Deboef, Bill Emmott.Quest’anno, il confronto mira a capire quali carte può realisticamente giocare non solo l’Italia ma anche la Sicilia in questa rinnovata partita internazionale, con la consapevolezza che quello che emergerà in seguito a un auspicato processo di pace del conflitto ucraino, altro non sarà che un nuovo ordine multipolare dove la Cina avrà un peso politico e diplomatico accresciuto.Ai due panel, a cura del giornalista economico Frediano Finucci, parteciperanno personalità di manifesta rilevanza in ambito istituzionale, accademico e scientifico, salvaguardando una coralità di approccio ai temi trattati.Il Ponte sullo Stretto di Messina non è solo una sfida tecnica (e politica) per l’Italia e le future generazioni. È anche l’occasione per mettere alla prova i principi condivisi e i meccanismi che da 30 anni forniscono linfa all’intero progetto Comunitario: la libertà di movimento delle merci, dei beni e dei servizi. Partecipano Gaetano Armao, Delegato del Rettore dell’Università di Palermo per l’Insularità; Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Oliviero Baccelli, docente e vicedirettore del CERTeT - Centro di Economia Regionale Trasporti e del Turismo dell’Università Bocconi; Ruggero Arecò, responsabile degli affari istituzionali per l’Europa, l’Africa, l’Asia e l’Oceania di Enel Green Power. Modera Frediano Finucci.L’Italia crocevia nella sfida energetica per un’Europa libera. La guerra in Ucraina ha portato alla ribalta il tema dell’indipendenza energetica. L’affrancamento dagli idrocarburi russi, scelta politica prima che economica, ha spostato a sud il baricentro dell’approvvigionamento europeo e il Mar Mediterraneo ha assunto una nuova, strategica importanza come crocevia delle rotte che portano gas dai paesi del Golfo e dagli Stati Uniti, rivalutando al tempo stesso i legami esistenti con i fornitori del Nord Africa. Come può il nostro paese sfruttare al meglio, economicamente, politicamente e strategicamente, la sua centralità mediterranea? Partecipano Alexander Alden, già membro del Consiglio di Sicurezza nazionale americano ed ex sottosegretario al Dipartimento di Stato; Alessandro Minuto Rizzo, presidente della Nato Defense College Foundation; Valeria Talbot, responsabile del Centro Medio Oriente e Nord Africa dell'ISPI Leonardo Bellodi, professore aggiunto della Luiss Business School, Francesca Longo, docente di Scienza politica dell’Università di Catania.Francesca Longo sarà anche moderatrice dell’incontro di Paolo Magri, Direttore dell’ISPI, sul ruolo fondamentale giocato dall’Europa in un “nuovo mondo”, come cerniera verso il Mediterraneo e il Sud Globale.C’è un’immagine della Sicilia e dell’Italia che resiste al tempo, si tramuta in immaginario collettivo, divenendo motore del turismo culturale. È l’immagine affidata all’arte, alla letteratura e al cinema, un’istantanea potente in grado di veicolare fuori dai confini nazionali la storia millenaria del nostro Paese, anche grazie alle partecipazioni ai grandi eventi culturali internazionali - da Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 ad Agrigento Capitale della Cultura, alla Buchmesse di Francoforte che vedrà nel 2024 l’Italia Paese Ospite d’Onore - vere e proprie vetrine dell’Italia all’estero, potenti casse di risonanza in grado di promuovere il sistema paese, fissando un “brand” conosciuto in tutto il mondo, evocativo di arte, di cultura e di bellezza.Una tavola rotonda rifletterà sull’eccezionale natura ed eterogeneità dell’offerta turistico-culturale italiana in generale e siciliana in particolare, alla luce del patrimonio artistico e del binomio cultura-turismo. Moderati da Paolo Conti, giornalista de il Corriere della Sera, interverranno Sandro Pappalardo, consigliere ENIT, Manlio Messina, deputato e Componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Elvira Amata assessore Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato, assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alessandro Giuli, presidente della Fondazione MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il libro e la lettura.La cultura è anche spettacolo e Taormina è già un palcoscenico pronto a ospitarla. Grazie alla sinergia tra gli enti culturali, turistici e le istituzioni, Taormina è diventata la prima meta internazionale del cineturismo su Tripadvisor, superando Roma e Los Angeles. Merito anche dell’effetto leva scaturito da The White Lotus, la serie HBO ambientata in gran parte a Taormina.Omaggiando Italo Mennella, già Presidente dell’Associazione Albergatori di Taormina, ne discuteranno esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale e culturale della città tra cui Gerardo Schuler, Presidente Associazione Albergatori Taormina e Mario Dell’Oglio, Presidente della Camera Italiana Buyer Moda.Il territorio è anche al centro del lavoro di Savatteri produzioni che realizza opere teatrali originali ispirate al Patrimonio Culturale materiale e immateriale del Mediterraneo, ispirandosi alla storia, cultura, mito e letteratura della Sicilia, costruendo format teatrali site specific. A Taobuk Marco Savatteri, autore e regista teatrale, propone una riflessione sul Progresso e sulle Libertà attraverso il Mito di Icaro.Taormina, meta amata da Premi Nobel quali Rabindranath Tagore, Thomas Mann, John Steinbeck, Anatole France, W. B. Yeats, Selma Lagerlof ed Ernest Hemingway, continua ad attrarre intellettuali, scrittori, scienziati, artisti e amanti del sapere, per celebrare la letteratura e la sua capacità di rendere migliore l’umanità.Taormina Cult propone passeggiate tematiche, fruibili anche a bordo di Ape Calesse, attraverso i luoghi della letteratura e del cinema che hanno reso celebre Taormina nel mondo.Taobuk ha ideato un circuito permanente di 21 luoghi emblematici, che ricostruiscono la lunga storia della città e arricchiscono l’esperienza culturale del festival. Dalla dimora che accolse David Herbert Lawrence e anni dopo Truman Capote, al bar Mocambo, dove indugiavano Ercole Patti e Vitaliano Brancati, fino all’albergo che accolse Oscar Wilde.“Adotta un autore” è il titolo del progetto-lettura che Taobuk 2023 dedica agli studenti delle scuole superiori, con lo scopo di suggerire percorsi narrativi che incrocino i temi di attualità con i più recenti casi editoriali italiani. L’iniziativa, oltre a prevedere incontri tra studenti e autori, si è tradotta in un contest creativo su TikTok, per la creazione di video-recensioni.Le migliori saranno giudicate da una giuria d'eccellenza e premiate nel corso di un evento che coinvolgerà ragazzi e ragazze, autori e autrici di fama nazionale.Questo è il titolo del corso di scrittura creativa proposto quest’anno da Taobuk, aperto a tutti (previa iscrizione su taobuk.it). Al Belmond Grand Hotel Timeo, il giornalista e scrittore Francesco Musolino aiuterà a trovare le parole che liberano le emozioni. Assistiti dagli scritti di Annie Ernaux e di altri scrittori tra cui Joan Didion, Emmanuel Carrère, Chimamanda Ngozi Adichie, Zadie Smith, i partecipanti cercheranno la chiave per raccontarsi in prima persona e scoprire i segreti dell’autofiction. Tutti gli eventi del Festival sono a ingresso gratuito con prenotazione sul sito taobuk.it. Quest'anno il festival è in sinergia con SeeSicily, il progetto della Regione Siciliana che regala una notte ogni tre a chi soggiorna nella Regione e prevede voucher per escursioni e sconti sui trasporti.Main partner della manifestazione è Tim che conferma con questa scelta il proprio sostegno al mondo dell’arte e della cultura, che proprio in Sicilia trova una delle più alte espressioni a livello nazionale. Il Gruppo è fortemente impegnato nella realizzazione di piattaforme innovative basate sulle più moderne tecnologie, come l’intelligenza artificiale, il cloud e l’IoT, in grado di dare impulso al processo di valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale italiano.I nuovi modelli di fruizione di questo immenso patrimonio, resi possibili dall’evoluzione tecnologica, rappresentano un elemento fondamentale nel processo di trasformazione digitale del nostro Paese, che vede Tim impegnata a fianco di istituzioni e imprese (4-fine).