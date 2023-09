Cultura: su Rai Storia la seconda puntata di "Officina Patrimonio"

Scoprire il patrimonio culturale significa scoprire la storia e i suoi protagonisti, recuperare sapienze antiche tramandate nel tempo, comprendere le trasformazioni che hanno plasmato territori e tradizioni.È proprio la scoperta al centro della seconda puntata di “Officina patrimonio”, il nuovo programma che vuole avvicinare al patrimonio culturale, realizzato da Rai Cultura e dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura, in onda questa sera (ore 22.40) in prima visione su Rai Storia (e in replica martedì 26 ore 11.15, mercoledì 27 settembre ore 08.15 e giovedì 28 settembre ore 16.30 sempre su Rai Storia).In questo appuntamento “Officina patrimonio” fa tappa a Locri al Museo e Parco archeologico nazionale di Locri, Urbino alla Galleria Nazionale delle Marche, Venezia alla Biblioteca Nazionale Marciana e Udine alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia a Palazzo Clabassi.Città in cui ragazze e ragazzi vanno alla scoperta e al recupero di reperti archeologici e apprendono empiricamente la conoscenza di una raffinata tecnica artistica come la tarsia. Comprendono anche il passaggio dal manoscritto al libro a stampa grazie anche all’uso delle tecniche di rilegatura.E scoprono, infine, come la molteplicità degli sguardi di persone che provengono da paesi stranieri possa costituire una ricchezza ed offrire una lettura inedita e inconsueta del nostro patrimonio culturale.