"Onde Ribelli", 50 anni di libertà in FM, un’onda di emozioni: successo per l’anteprima del documentario sulla rivoluzione delle radio libere

Si è tenuta nel cuore della Capitale, presso la Sala Cinema della Direzione Generale Cinema e Audiovisivi del Ministero della Cultura in Piazza Santa Croce in Gerusalemme, l’anteprima del documentario "Onde Ribelli – 50 anni di libertà in FM", scritto da Maurizio Pizzuto e Pino Nano e diretto dallo stesso Pizzuto.

L'evento ha richiamato numerosi amici, colleghi e volti noti del mondo della cultura e dell’informazione, in un clima denso di ricordi, emozione e consapevolezza storica. Presenti gli autori Pino Nano e Maurizio Pizzuto, il produttore esecutivo di Studio Colosseo, Domenico Carillo e molti dei protagonisti del docufilm, tra cui Tiberio Timperi, Fabio Martini, Maurizio Lozzi, Marina Buontempo, Fabio Sabbatani Schiuma e Maurizio Amici. Tra gli ospiti anche Ada Alberti, celebre astrologa di Mediaset, accompagnata dal marito Franco Oppini.

«Questa non è solo la storia della radio, è la storia di chi ha creduto nella libertà di parola e nell’autonomia culturale – ha dichiarato Maurizio Pizzuto –. Le radio libere hanno rappresentato una rivoluzione culturale nata dal basso, che ha dato voce a intere generazioni e cambiato il modo di comunicare e pensare nel nostro Paese».

Accanto a lui, Pino Nano ha sottolineato il valore documentaristico e civile dell’opera: «Raccontare questa epopea era un dovere morale. Abbiamo dato spazio ai testimoni diretti, alle loro emozioni, ai sogni e anche alle battaglie che hanno reso possibile quella stagione irripetibile. Le onde ribelli ci parlano ancora oggi, e ci ricordano quanto sia importante difendere la libertà di espressione».

A portare il saluto istituzionale e sottolineare l’importanza del progetto c’era una rappresentanza di Rai Documentari con il nuovo direttore Luigi Del Plavignano, affiancato dai produttori Silvia Barite e Gianluca Casagrande. Tra i presenti anche Donatella Pascucci della DG Cinema del MiC, i giornalisti Massimo Di Russo, Nicola De Bonis, Claudio Fontanini, Daniela Chessa, Fabio Lantieri, Demetrio Crucitti, il regista noir Pierfrancesco Campanella, Stefano Aragona, produttore esecutivo di Rai Cultura ed Educational e Graziella Rivitti Direttrice del Museo Storico della Comunicazione - Polo culturale - MIMIT.

Dopo la proiezione, accolta da calorosi applausi, gli ospiti hanno potuto incontrarsi e confrontarsi durante un aperitivo informale, proseguendo il dialogo su una pagina fondamentale della storia italiana della comunicazione.

"Onde Ribelli – 50 anni di libertà in FM" andrà in onda su Rai3 venerdì 2 maggio alle 16:15, con la voce narrante di Luca Ward, per raccontare la genesi, i sogni e le lotte di chi ha reso possibile la magia della radio libera.