La Rai celebra il 25 aprile: ecco il palinsesto per gli 80 anni della Liberazione

Ottanta anni fa, il 25 aprile 1945, l’Italia si liberava dall’occupazione nazifascista. Un anniversario che Rai festeggia, venerdì 25 aprile, con un palinsesto ricco di approfondimenti, documentari, film, fiction e con le dirette dei principali eventi istituzionali.

In particolare, su Rai 1 alle 9.20, sarà trasmessa la cerimonia di deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, a cura del Tg 1 in collaborazione Rai Quirinale.

Dalle 11.45, invece, è previsto il collegamento, a cura del Tg1, dal Teatro Nazionale Ivo Chiesa di Genova, città medaglia d’oro al Valor Militare, dove il Presidente della Repubblica Mattarella aprirà l’evento per l’Anniversario della Liberazione inaugurando “D’oro. Il sesto senso partigiano”, un progetto di Davide Livermore, diretto da Giorgina Pi. Lo spettacolo, dal libro di Gad Lerner e Laura Gnocchi, sarà seguito in diretta anche da Radio 3.



Sempre sulla rete ammiraglia, la ricorrenza è commemorata da “Unomattina” alle 8.35 e da “Storie italiane” alle 9.50, mentre alle 21.30, si chiude la fiction “Fuochi d’artificio”, una grande avventura partigiana e una storia d’amore e di amicizia.



Su Rai 2 il 25 Aprile è ricordato da “Ore 14” alle 14.00, e “Tango” che alle 23.25 propone una lettura di Pannofino sul tema.



Su Rai 3, si parla di Liberazione ad “Agorà”, alle 8.00 e "MixerStoria" alle 11.20. Alle 13.15 (e in replica alle 20.30 su Rai Storia) Paolo Mieli e la professoressa Elisabetta Tonizzi ripercorrono la liberazione di Genova a “Passato e Presente”. “Geo”, in onda alle 17.15 ricorda la Liberazione con l’ospite Aldo Cazzullo.

Alle 21.20 Marco Damilano conduce lo speciale “Il cavallo e la torre” dal titolo “Ora e sempre 25 aprile” in diretta da Casa Cervi, mentre in seconda serata, alle 23.10, in onda il documentario in prima tv “Diari della Liberazione”, di Chiara Arcone e Matteo Parisini, prodotto da Rai Documentari.



Tutti i Tg nazionali, le edizioni del Giornale Radio e quelle regionali della Tgr proporranno servizi, dirette e approfondimenti sulla Liberazione. La redazione della Tgr Abruzzo realizzerà servizi per “Buongiorno Regione” alle 7.30, e per le principali edizioni di Tg e Grr. La Tgr Liguria per tutta la settimana, dal 21 al 25 aprile, ricorderà l’anniversario a “Buongiorno Regione”, nell’edizione delle 19.30 e sul sito web, con servizi curati da Pietro Adami. La redazione della Lombardia seguirà i principali eventi lombardi oltre a proporre approfondimenti su figure della Resistenza.

RaiNews 24 seguirà le iniziative istituzionali della giornata.



Rai Movie ha in programma due capolavori di Roberto Rossellini, in versione restaurata: “Roma città aperta” con Anna Magnani e Aldo Fabrizi alle 14.00 e “Paisà” con Carmela Sazio alle 15.45.

Rai Cultura dedica all’Anniversario della Liberazione tutta la programmazione di Rai Storia, a partire da “Il giorno e la Storia”, in onda già alle 00.05 con repliche successive e, dalle 9.00 alle 20.15 “La lunga liberazione” con l’ininterrotto racconto di Carlo Lucarellli che - dallo sbarco Alleato in Sicilia nel luglio del 1943 – segue le tappe che hanno portato l’Italia alla liberazione dal nazifascismo.

Alle 20.30 (e alle 13.15 su Rai 3) “Passato e Presente” con Paolo Mieli e la professoressa Elisabetta Tonizzi raccontano la liberazione “perfetta” di Genova, mentre in prima serata “A 80 anni dalla Liberazione” con Emanuela Lucchetti racconta il 25 aprile 1945 partendo dalla celebre fotografia del comando generale del Corpo Volontari della Libertà composto da Mario Argenton, Raffaele Cadorna, Luigi Longo, Enrico Mattei, Ferruccio Parri, Fermo Solari e Giovanni Battista Stucchi.

Alle 22.00 la quotidianità al tempo del secondo conflitto mondiale in “Milano in guerra” e, a seguire, lo Speciale “La scelta giusta. La Polizia nella Resistenza”, dedicato agli uomini delle forze dell’ordine che si opposero al nazifascismo. La programmazione si chiude alle 23.10 con “L’odissea polacca”: la storia dei soldati del II Corpo d'armata che parteciparono alla Liberazione della Penisola.

Su Rai 5 alle 17.50, spazio al concerto di musiche per la Resistenza, dall'Auditorium di Torino con l'Orchestra e il Coro della Rai diretti da Gabriele Ferro. Rai Scuola propone, invece, alle 21, il film “Una questione privata” di Paolo e Vittorio Taviani, liberamente tratto dall’omonimo libro di Fenoglio.



Il portale di Rai Cultura propone, inoltre, un esclusivo Web Doc per ripercorrere il 25 aprile con preziosi video dall’archivio delle Teche Rai, con infografiche, numeri, fotogallery.

Sulla piattaforma RaiPlay, nella sezione Cinema, Serie Tv e Fiction, saranno presenti tra i film “Una Questione Privata” (2017), “Roma città aperta” (1945), “L'oro di Roma” (1961), “La lunga notte del '43” (Italia, 1960); tra i documentari “Bella Ciao - Per la libertà” (2022), “Quando i Tedeschi non sapevano nuotare” (2013), “Milano in guerra” (2020); tra le serie italiane “La Storia” (2024), “La lunga notte – La caduta del Duce” (2024), “La guerra è finita” (2020). Non mancheranno i contenuti delle Teche Rai, con “Nascita di una formazione partigiana”, “Gassman racconta i fratelli Cervi”, “Pertini, il presidente partigiano”, “Quaranta giorni di libertà”, “Racconti della resistenza”. Ricca la sezione Learning che propone la collezione “L’Italia della Resistenza”, il racconto della storia dei partigiani e di coloro che si opposero al nazifascismo: documentari, filmati d'epoca, ricostruzioni, il racconto della figura di Sandro Pertini, e il film tratto dal libro di Fenoglio "Una questione privata".



La piattaforma RaiPlay Sound darà evidenza alla ricorrenza attraverso podcast, documentari, audiolibri, film e serie audio. Si segnalano “Un giorno nella storia. 25 aprile 1945: Milano, Genova, Torino”, “Una grande tremenda cosa: l'ultimo inverno di guerra”, “L’Agnese va a morire”, “L'Italia liberata” “25 Aprile - Dietro le linee nemiche”, “Il sentiero dei nidi di ragno”, “Una voce nella notte. Storia di una radio partigiana”, “Storia di resistenti ebrei”. Sarà proposta una collezione di film, da “Hollywood Party - il cinema della radio”, dedicati alla lotta partigiana.



Per Radio Rai, Radio 1, oltre ad approfondimenti nelle principali edizioni dei Gr, propone uno speciale “Radio anch’io” alle 9.00 e uno Speciale Gr1 alle 15.05.



Su Radio 2 la Festa della Liberazione è celebrata da “Cater XL” alle 6.00, “Non è un paese per giovani” alle 12, “5 in condotta” alle 17, “Caterpillar” alle 18, “I lunatici” a mezzanotte.

Radio 3, al termine dello spettacolo “D’oro. Il sesto senso partigiano” in diretta dal Teatro Nazionale di Genova, trasmette le interviste del direttore Andrea Montanari a Gad Lerner e Laura Gnocchi. Inoltre, tutta la giornata sarà punteggiata dalle voci dai diari di Pieve Santo Stefano. Alle 14, invece, puntata speciale di “Wikiradio” dedicata ai luoghi dell’insurrezione di Milano. Fino al 25 aprile la lettura “Ad alta voce” (dal lunedì al venerdì alle 17.00, in replica la notte alle 1.30) è dedicata a “L’Agnese va a morire” di Renata Viganò. Si ricordano, infine, il podcast dello storico Marcello Flores “Una grande tremenda cosa: l'ultimo inverno di guerra”, e “Patria e Libertà - Vite di donne e uomini antifascisti” di Federica Barozzi, Laura Zanacchi e Marcello Anselmo.



Radio 3 Classica ha una programmazione incentrata su brani di autori italiani e internazionali ispirati da vitalità creativa e libertà di espressione. Infine, Radio Techetè rilancerà la trasmissione “Radio Techete’ racconta…” sulla Liberazione e sulla II Guerra mondiale, 80 anni dopo.