Cutro (Kr): il Cdm approva il decreto migranti

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi al Municipio di Cutro (Kr), teatro del tragico naufragio di migranti del 26 febbraio, ha dato il suo via libera al decreto sui flussi migratori regolari e sulla lotta all'immigrazione clandestina.Non c'è la norma con cui si intendeva rafforzare la sorveglianza marittima, compito che avrebbe dovuto essere affidato alla Marina Militare: secondo quanto riferiscono alcune fonti, la norma, presente nelle prime bozze del decreto, era stata proposta e discussa nel corso del preconsiglio, per poi venire cestinata durante il Cdm."Questo Cdm che abbiamo voluto celebrare a Cutro, e ringrazio tutti a partire dal sindaco per l'accoglienza e i cittadini, lo abbiamo voluto fare qui perché all'indomani della tragedia del 26 febbraio volevamo dare un segnale concreto della nostra attenzione. E' la prima volta che viene celebrato un Cdm nel luogo in cui si è svolta una tragedia come questa", ha dichiarato in conferenza stampa la premier, Giorgia Meloni."Faremo tutto quello che va fatto per sconfiggere questi criminali, questa gente la voglio combattere", ha proseguito, facendo riferimento agli scafisti, per poi ringraziare il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per il lavoro fatto fino ad oggi."Abbiamo licenziato un decreto legge che affronta questa materia e lo abbiamo fatto per ribadire che siamo determinati a sconfigere la tratta di esseri umani responsabile di questa tragedia, la nostra risposta a ciò che è accaduto è una politica di maggiore fermezza", ha proseguito la premier."Se qualcuno pensa che i fatti del 26 febbraio ci abbiano indotto a modificare la linea del governo sbaglia di grosso. Noi confermiamo la nostra linea e la dimostrazione del fatto che non c'è una politica più responsabile è la volontà di interrompere la tratta degli scafisti: vogliamo combattere la schiavitù del terzo millennio rappresentata da queste organizzazioni criminali", ha continuato Meloni."Non vogliamo replicare l'approccio di chi negli anni ha lasciato gli scafisti indisturbati, faremo di tutto".