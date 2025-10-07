Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:30
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Cybersecurity: Mocerino, investire per rafforzare il sistema Italia
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Cybersecurity: Mocerino, investire per rafforzare il sistema Italia

Il presidente di Netgroup ad assemblea Unindustria: “Senza formazione e alleanze strategiche, non c’è autonomia industriale”.

(Prima Pagina News)
Martedì 07 Ottobre 2025
Roma - 07 ott 2025 (Prima Pagina News)

Il presidente di Netgroup ad assemblea Unindustria: “Senza formazione e alleanze strategiche, non c’è autonomia industriale”.

“Il Lazio può diventare il laboratorio nazionale dell’innovazione, dove ricerca, impresa e capitale umano si incontrano. Serve una visione industriale condivisa, capace di coniugare competitività e sovranità tecnologica”.

Lo ha dichiarato Giuseppe Mocerino, presidente di Netgroup, a margine dell’assemblea di Unindustria.

“Netgroup – ha proseguito – è parte attiva di questa strategia. Stiamo investendo in cybersecurity e intelligenza artificiale per rafforzare la sicurezza digitale del sistema Paese e ridurre la dipendenza tecnologica dall’estero”. Per Mocerino, “la priorità per il tessuto produttivo regionale è costruire una filiera digitale solida, sostenibile e integrata con università e centri di ricerca. Senza formazione e alleanze strategiche, non c’è autonomia industriale”.

“È il momento di unire le forze. L’industria del Lazio può diventare il cuore della nuova politica industriale italiana, fondata su innovazione, sicurezza e responsabilità”, ha concluso.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

cybersecurity
Giuseppe Mocerino
Netgroup
PPN
Prima Pagina News
Unindustria
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.