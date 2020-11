De Filippo (Iv): "Per sanità va utilizzato il Mes"

“Nel rifiuto al Mes credo vi siano i residui tossici del dibattito sul sovranismo, che ormai secondo me è alle spalle. Credo che la vittoria di Biden in America cambierà molto il dibattito internazionale, anche da questo punto di vista. E all’interno del nostro continente capiremo sempre di più che cosa significhi essere italiani in Europa. Per la sanità va utilizzata la linea specifica di finanziamento del Mes, se utilizzassimo il Recovery Fund anche per la sanità toglieremmo risorse ad altri settori che hanno bisogno di investimenti”.Lo ha detto Vito De Filippo, deputato e responsabile Sanità di Italia Viva, ospite della trasmissione “Restart”, condotta da Aurora Vena su Cusano Italia Tv.De Filippo, già presidente della Regione Basilicata, ha parlato anche della situazione nella sua regione: “Gli ospedali lucani sono già al collasso, ci sono situazioni abbastanza critiche perché i posti nei reparti covid sono quasi saturi, i posti nelle terapie intensive si stanno via via riempiendo. Noi siamo a disposizione per collaborare con il presidente della Regione, ma devono darsi una mossa perché la crisi cresce. Continuando di questo passo entreremo nella zona rossa”.