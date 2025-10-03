Difesa: L'Ambasciatore di Slovenia visita la caserma Predieri

L'Ambasciatore della Repubblica di Slovenia presso la Repubblica Italiana, Sua Eccellenza Matjaz Longar, ha visitato la caserma “Predieri", sede della Multinational Division South (MND – S) della NATO.

L'evento ha rappresentato un'occasione importante per valorizzare il ruolo dell'ente e consolidare i legami con i Paesi membri che contribuiscono al progetto multinazionale.

Accolto dal Generale di Divisione Giuseppe Scuderi, Comandante della Predieri, l'Ambasciatore ha avuto modo di apprezzare le attività svolte e le infrastrutture della Divisione.

La neo-costituita Multinational Division South (MND-S) rappresenta un elemento cruciale nella struttura di difesa NATO, con il ruolo di primo piano di Comando della Componente Terrestre (Land Component Command – LCC) della Forza di Reazione Alleata (Allied Reaction Force – ARF).

L'incarico, assunto dal 1° luglio 2025 e confermato fino al 30 giugno 2026, sottolinea la capacità della MND-S di esercitare comando e controllo su unità multinazionali e multidominio impegnate ovunque richiesto dal SACEUR per assolvere i tre core tasks della NATO.

La MND-S, nata dalla trasformazione della storica Divisione “Vittorio Veneto" e completata ufficialmente nel giugno 2025, rappresenta un modello di integrazione internazionale.

Coinvolge undici nazioni, tra cui la Slovenia, che ha recentemente inviato tre ufficiali e sottufficiali per ricoprire posizioni chiave all'interno della struttura.

Questa integrazione di personale straniero è fondamentale per garantire interoperabilità e rafforzare l'efficacia operativa della divisione.​