Difesa: La Cina schiera i primi biposto di 5° generazione

Entra in servizio il J20 in versione biposto nelle fila della PLAAF, People's Liberation Army Air Force, ovvero Aeronautica Militare dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese. La PLAAF è la prima forza aerea al mondo a mettere in inea un caccia biposto di caccia di quinta generazione che non sia destinato a mere attività di addestramento. Non è chiaro se sarà denominato J-20S, o J-20B. La versione biposto consente una maggiore ripartizione del lavoro nelle missioni complesse e a lungo raggio. Infatti l'autonomia del J-20 è molto maggiore degli omologhi occidentali, potendo contare su un raggio di azione circa il doppio rispetto a quello dell'F-22 e dell'F-35. La ripartizione del lavoro eviterebbe l'affaticamento del pilota, nonostante i livelli di automazione senza precedenti e i display informativi altamente ottimizzati del velivolo. La prima unità a ricevere il J-20 biposto è stata la 172ª Brigata Aerea, che ha compiti sia da unità di addestramento avanzato che di riserva, con sede a Cangzhou, nella provincia di Hebei, non lontano da Pechino. La 172ª ha ricevuto i primi J-20 nel febbraio 2018, diventando la seconda a schierare la classe caccia. Uno degli scenari previsti è che i velivoli avranno il compito di gestire i velivoli gregari, quelli senza pilota come il caccia Dark Sword, attualmente in fase di sviluppo, o potrebbero anche operare come EW (guerra elettronica) con diverse modifiche, e persino come posti di comando aviotrasportati.