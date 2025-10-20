Disservizi al cloud di Amazon: centinaia di app in down

Centinaia di app che si appoggiano sul cloud Amazon Aws in tutto il mondo sono attualmente in down, a causa di un disservizio alla piattaforma del colosso statunitense che sta subendo interruzioni da diverse ore.

Tra le app per le quali si registrano problemi di connessione ci sono anche Snapchat e Fortnite.

Il malfunzionamento sta interessando anche l'Italia, dove si registrano problemi di connessione per diverse app, tra cui Canva, Perplexity, e piattaforme di gaming come Roblox, Clash Royale, Clash of Clans e Brawl Stars.

Negli Stati Uniti, invece, sono in down crunchyroll, Fortnite, Snapchat, ring e diversi altri siti, tra cui anche le piattaforme di streaming max e Prime Video.

Le cause del down sono sconosciute, ma stando al sito downdetector.com, che traccia i disservizi delle piattaforme online, la situazione sta ritornando alla normalità per molte app.