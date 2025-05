Dogane italiane protagoniste nel mondo: alleanze, innovazione e una sfida europea

Nel 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha tracciato un solco profondo nel panorama internazionale, stringendo alleanze strategiche e rafforzando il proprio ruolo come motore di innovazione e sicurezza.

Tra i risultati più significativi spiccano gli accordi con Tunisia, Bahrein e diversi Paesi balcanici, finalizzati alla modernizzazione dei rispettivi sistemi doganali. Ma non solo: due protocolli con il Vaticano e la Repubblica di San Marino segnano un passo storico verso la digitalizzazione delle procedure, avvicinando anche queste realtà peculiari agli standard dell’Unione Europea.

A fare notizia è anche l’intesa raggiunta con il Brasile: un protocollo definito “storico”, pensato per combattere il narcotraffico e contrastare le frodi internazionali, un fronte caldo per la cooperazione globale.

Ma lo sguardo del direttore Roberto Alesse è già rivolto al futuro. In occasione degli Stati Generali, ha lanciato una proposta ambiziosa: candidare l’Italia come sede dell’EUCA (European Customs Authority), la nuova autorità doganale europea che, a partire dal 2026, centralizzerà i dati doganali di tutti i Paesi membri. Un progetto con potenzialità enormi, che potrebbe garantire risparmi per oltre 2 miliardi di euro all’anno.

Il bilancio del 2024 si chiude così con una visione chiara: rafforzare la sicurezza, anticipare le sfide globali, investire in tecnologia e continuare a costruire un sistema economico equo.

Con Alesse al timone, le Dogane italiane dimostrano non solo solidità amministrativa, ma anche capacità diplomatica e strategica. Un esempio virtuoso di come innovazione e cooperazione possano creare ponti tra mondi diversi – da Bruxelles al Vaticano – sotto un’unica bandiera: quella dell’efficienza.

Foto Stefano Augeri (ADM)