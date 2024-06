Donazzan (FdI): "I matrimoni misti sono un grave problema, possono facilitare il terrorismo"

E' polemica in merito a quanto dichiarato dall'Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione del Veneto, Elena Donazzan, secondo cui "i matrimoni misti tra cattolici e musulmani possono essere un facilitatore del terrorismo islamico".

“Purtroppo – ha detto l'Assessore in un'intervista rilasciata a "Klausfobico", il programma di Klaus Davi in onda su YouTube – il matrimonio è anche un contratto sociale che dà molti diritti e impone dei doveri. È un modo, per chi viene con l’idea di creare danno, di infiltrarsi, e dall’altra poi ci stupiamo di dover rincorrere i figli che vengono strappati dalle madri italiane. L’amore è un’infatuazione, bisogna avere un progetto di vita. I matrimoni misti sono un grave problema”.

Le reazioni dell'opposizione non si sono fatte attendere: “La competizione Vannacci-Fd’I sta generando dei mostri. La presidente Meloni prenda immediatamente le distanze e condanni le parole dell’assessore regionale veneto all’istruzione e al lavoro, Elena Donazzan, candidata nella lista di Fd’I alle prossime Europee insieme alla presidente del consiglio dei ministri. È allucinante che chi sta governando del nostro Paese si affianchi a persone che pronunciano frasi razziste e xenofobe che sembrano provenire dal medioevo”, ha dichiarato la deputata del Pd, Ouidad Bakkali.

“E poi qualcuno faccia rinsavire Donazzan e le spieghi in che secolo viviamo e che siamo uno stato laico e che tutela le minoranze, che siamo una Repubblica che nella Costituzione richiama al principio di non discriminazione. Quanto afferma è fuori da ogni limite, è una violenza contro le minoranze, un’offesa a migliaia di famiglie e di coppie, alla comunità musulmana in Italia, a tutti i cittadini con background culturali diversi e alle istituzioni che Donazzan dovrebbe rappresentare e da cui, per coerenza, dovrebbe dimettersi”, ha concluso Bakkali.

“In Italia c’è chi pensa che i matrimoni misti fra donne cattoliche e uomini musulmani possano favorire il terrorismo islamico”, ha detto, invece, la coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita. “Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Ancora una volta i sovranisti italiani si rivelano per quello che sono; non si può pensare di governare un paese con una classe dirigente che ha nei luoghi comuni e, peggio ancora, nei pregiudizi le basi della propria identità politica. Dopo averci spiegato che le guerre si possono evitare con una buona cena, adesso ci forniscono la loro bizzarra ricetta per prevenire il terrorismo islamico. Ogni giorno è sempre peggio”.