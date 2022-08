Elezioni, Fi: Casellati candidata in Basilicata. Renzi: "Corro per il Senato in Lombardia, Toscana e Campania"

Si va sempre più delineando il quadro delle candidature per le prossime elezioni politiche, in programma il 25 settembre. La presentazione delle liste alle varie Corti d'Appello terminerà questa sera alle ore 20.Per quanto riguarda il Terzo Polo, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sarà candiato per il Senato in Toscana, Lombardia e Campania. Candidatura in Senato anche per il capo di Azione, Carlo Calenda."Io guiderò la lista al Senato in Lombardia, Toscana e Campania", ha reso noto Renzi, per poi aggiungere: "Le liste, naturalmente, hanno provocato molti problemi. Ringrazio tutti gli amici che hanno dato la disponibilità, quelli che hanno fatto un passo indietro con eleganza e stile, quelli che sono più o meno giustamente arrabbiati. Tutti comunque siamo in pista per una grande campagna elettorale".Oltre a Renzi e Calenda, in Senato si candida anche Barbara Masini per il Piemonte, mentre gli altri ex forzisti Andrea Cangini, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna saranno candidati, rispettivamente, in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, Puglia e Campania, e l'ex ministra Elena Bonetti si candiderà in Sardegna e Veneto. Candidate anche le ex ministre Teresa Bellanova (Puglia, Sicilia) e Maria Elena Boschi (Lazio e Calabria). In Campania, al collegio numero 1, Ettore Rosato guiderà i listini per la Camera, dove sarà candidato anche l'ex capo di Stato maggiore della Difesa e dell'Aeronautica militare Vincenzo Camporini. In Basilicata, invece, l'ex Vicepresidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella, correrà per Azione. A Milano, Albertini è contro Calenda per la mancata candidatura.Per il centrodestra, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è candidata con Forza Italia per l'uninominale in Basilicata. A riferirlo è Michele Zuin, Coordinatore forzista per il Veneto, che sta presentando le candidature alla Corte d'Appello di Venezia. Sempre in Veneto, l'ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, passato dalla Lega al partito guidato da Silvio Berlusconi, ha reso noto che si candiderà al collegio plurinominale della Camera per la città scaligera. Silvio Berlusconi, invece, è candidato al Senato nel collegio uninominale di Monza e come capolista nel plurinominale Lazio 2, mentre Marta Fascina è candidata alla Camera alla circoscrizione Lombardia 1 sia al collegio sia al collegio 2, dove è capolista.Al Senato è candidato anche Vittorio Sgarbi, che per il centrodestra sarà lo sfidante di Pierferdinando Casini (Pd) al collegio uninominale di Bologna. Tra gli altri candidati forzisti c'è anche Rita Dalla Chiesa per la Puglia, mentre il Presidente di Confapi, Maurizio Casasco, è candidato a Brescia. Stefania Craxi, invece, sfiderà il fratello Bobo (centrosinistra) in Sicilia.Per la Lega, i coordinatori della Regione Lazio e di Roma, Claudio Durigon e Alfredo Becchetti, hanno depositato stamani le liste dei candidati presso la Corte d'Appello capitolina. Per quanto riguarda i collegi uninominali, Durigon ha dato conferma del fatto che "Giorgia Meloni sarà candidata a L'Aquila", mentre lo stesso Durigon, Antonio Tajani e Fabio Rampelli saranno candidati nel Lazio. In Piemonte, Riccardo Molinari è capolista nei due collegi della Circoscrizione 2."Sì è chiuso tutto da ieri, stiamo aspettando che anche gli altri alleati diano il materiale. Sono orgoglioso, noi non abbiamo nomi noti ma sindaci, imprenditori e rappresentanti del volontariato che sapranno cosa fare in Parlamento. Ed è riconfermata la squadra di governo", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.In Campania, per Fratelli d'Italia, l'ex Presidente del Senato, Marcello Pera, sarà capolista per il Senato al collegio Campania 1, seguito dalla senatrice Giovanna Petrenga, dal coordinatore napoletano di Fdi Sergio Rastrelli - nipote del gesuita Massimo, che a Napoli diede vita ad una delle prime Fondazioni contro l'usura, e figlio del deceduto ex Presidente della Regione Campania - e Gabriella Peluso, giornalista e capo ufficio stampa del Consiglio Regionale della Campania. La Petrenga sarà anche capolista al Senato per il collegio Campania 2. Tra i candidati per la Camera, anche Marta Schifone, figlia di Luciano, dirigente di Alleanza Nazionale, già Consigliere Regionale e Assessore nella giunta guidata da Rastrelli, nonchè i deputati Edmondo Cirielli e Antonio Iannone, che a Caserta sfiderà Piero De Luca, figlio dell'attuale Governatore campano, Vincenzo. Tra gli esclusi ci sono Carmela Rescigno, consigliera regionale in sostituzione di Marco Nonno, e i Sindaci Nello Donnarumma (Palma Campania), Antonio Del Giudice (Striano), Pietro Sagristani (Sant'Agnello) e Giovanni Corrado (Cicciano).Con Fratelli d'Italia si candidano anche l'ex Ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, e l'ex prefetto di Roma, Giuseppe Percoraro.Il leader del Partito Democratico, Enrico Letta, correrà per la Camera in qualità di capolista in Veneto e Lombardia. Carlo Cottarelli, invece, è candidato come capolista per il Senato a Milano, mentre Andrea Crisanti corre per la circoscrizione Europa e Stefano Ceccanti è candidato al collegio di Pisa, in sostituzione del leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che scende in campo in qualità di capolista di Si-Verdi nei collegi proporzionali toscani.Immancabili le polemiche, come quelle suscitate da voci secondo cui l'ex Viceministra dell'Economia Laura Castelli, ex M5S, fosse candidata al collegio uninominale di Novara. La voce è stata smentita dalla stessa Castelli, dopo che il membro della direzione dem di Torino si è autosospeso. A Firenze, invece, Ilaria Cucchi è candidata all'uninominale per il Senato, mentre Pippo Civati è candidato in Emilia Romagna, mentre Enrico Letta non è candidato in nessun collegio.Per quel che riguarda +Europa, invece, Marco Taradash è canditato a Roma per il Senato, insieme con Emma Bonino, che corre anche per l'uninominale. Per la Puglia, Raffaele Piemontese sarà fra i capilista alla Camera per la coalizione Pd-Si-Verdi, mentre Francesco Boccia sarà capolista al Senato, e per gli uninominali sono candidati la scenziata Laura Tursi (Bari) e l'epidemiologo ed ex assessore della Regione alla Sanità Pierluigi Lopalco (Lecce).Per Impegno Civico, Luigi Di Maio si candida al collegio di Napoli-Fuorigrotta per l'uninominale, ed è candidato per Ipf al proporzionale in Basilicata. Per Impegno Civico si candidano anche Vincenzo Spadafora e Davide Crippa, che corrono rispettivamente per i collegi di Napoli-Casoria e Giugliano.Per il M5S, Giuseppe Conte corre come capolista Giuseppe Conte, mentre per i moderati di centro, in seguito alle rinunce di Marin e Quagliariello, Michela Vittoria Brambilla è candidata a Gela come indipendente. Tra i candidati in Sicilia per i moderati c'è anche Saverio Romano, mentre Maurizio Lupi è a Lecco, Paola Binetti è candidata in Trentino e Gianfranco Rotondi al collegio di Avellino.Per quanto riguarda Italexit, il partito guidato da Gianluigi Paragone vede come candidata come capolista nel Lazio l'ex dirigente di CasaPound Carlotta Chiaraluce, mentre i fondatori di Alternativa per l'Italia (Apli), Mario Adinolfi e Simone Di Stefano, sono candidati a Roma come capolista, rispettivamente, a Palazzo Madama e Montecitorio.