Regionali Campania, Sangiuliano: "Io candidato? Mai dire mai, ma mi trovo bene dove sono"

"Io sto benissimo a Parigi a fare il mio lavoro" e "Edmondo Cirielli è un ottimo candidato perché è un politico collaudato, tra l'altro è un ufficiale dei carabinieri e questo non guasta".

Lo ha detto l'ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, tra i relatori della kermesse dei Conservatori Europei (Ecr) a Napoli, rispondendo a una domanda in merito ad una sua eventuale candidatura alle Regionali in Campania, come Presidente o Consigliere.

A chi, a margine dell'evento, gli ha chiesto se non farà più politica, ha risposto: "Nella vita mai dire mai". "Sono candidato a sindaco di Parigi", ha proseguito ridendo.

Le voci sulla candidatura "sono nate perché la città mi vuole abbastanza bene, sono napoletano doc", "mi fa piacere che si sia pensato alla mia persona ma sto bene a fare il giornalista", ha poi spiegato Sangiuliano.