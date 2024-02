Elezioni Regionali, Comm. Antimafia: "In Sardegna 7 candidati impresentabili"

Secondo quanto emerge dalle verifiche della Commissione Parlamentare Antimafia, tra i candidati alle prossime Elezioni Regionali in Sardegna ci sono 7 "impresentabili".Tra questi c'è anche Valeria Satta (Lega con Salvini), assessora uscente all'Agricoltura. Gli altri "impresentabili" sono Valerio De Giorgi (candidato della Democrazia cristiana con Rotondi), Maria Grazia Giordo (Sinistra futura), Sergio Oriti Niosi (Forza Italia-Berlusconi-Ppe), Antonello Peru (Sardegna al centro 20venti), Giovanni Satta (Alleanza Sardegna-Pli) e Salvatore Sechi (Liberu).Stando alla Commissione, l'assessora Satta è stata rinviata a processo a Cagliari con l'accusa di concussione, nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine di alcuni dirigenti della Regione Sardegna, ritenute illegittime. De Giorgi, invece, dovrà comparire in aula, sempre a Cagliari, il prossimo 8 marzo, per corruzione, mentre Maria Grazia Giordo ha ricevuto una condanna in primo grado dal Tribunale di Cagliari a 7 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Contro questa sentenza, la Giordo ha fatto ricorso in appello.Oriti sta affrontando un processo per corruzione in atti contrari al dovere d'ufficio, la cui prossima udienza si terrà il 22 marzo, mentre Antonello Peru è accusato di corruzione e il processo è ancora nella fase dibattimentale. Giovanni Satta è a processo con l'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, mentre Salvatore Sechi è a processo per associazione a fini terroristici anche internazionale o eversione dell'ordine democratico.