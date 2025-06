Ancona: trasporto di ovini senza prescrizioni, animali salvati dalla Polizia

Il 25 giugno, in occasione di un servizio della Polizia di Stato ad Alto impatto dedicato al settore del trasporto di animali vivi organizzato dal Compartimento Polizia Stradale Marche al fine di potenziare i controlli di legalità, sono stati controllati svariati veicoli ed accertate violazioni alle normative comunitarie di settore per un importo complessivo di 6.000 euro circa, tramite l’impiego di 7 pattuglie dislocate lungo l’arteria autostradale A14 direzione nord e sud. In uno dei controlli effettuati nel corso dell’attività, all’altezza del casello di Ancona nord, una pattuglia di Pesaro intercettava un autoarticolato spagnolo che trasportava 203 ovini dalla Francia a Palo del Colle in Puglia.

A seguito dei primi controlli i poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Macerata, unitamente alle pattuglie delle Sezioni di Fermo e Pesaro, riscontrando alcune discrepanze nella documentazione e nel carico, sanzionavano il conducente per la somma di circa 5.000 euro per violazione delle norme sul trasporto di animali vivi e della normativa posta a tutela del benessere degli animali.

Gli operatori, infatti, con la collaborazione di due veterinarie del Servizio Sanitario di Fermo intervenute sul posto, rilevavano il mancato rispetto delle prescrizioni previste per l’equipaggiamento del mezzo e la totale assenza di abbeveraggio agli ovini, che aveva provocato gravi sofferenze agli animali mai dissetati nel lungo tragitto.

Proprio tale condizione rendeva necessario condurre gli animali in una stalla in Abruzzo per essere rifocillati, considerato che gli stessi non avrebbero potuto sostenere ulteriori ore di viaggio privi dell’acqua da ormai ben 16 ore e ad alte temperature.