Musica: "Bugia" è il nuovo singolo di Mediterraneo feat. Roberta Giallo

Bugia è il nuovo singolo di Mediterraneo in featuring con la poliedrica Roberta Giallo, che ha interpretato e co-firmato il pezzo (etichetta Miraloop - produzione di Gerolamo Sacco).

La canzone è una fotografia istantanea ironica e lucida del momento storico che stiamo vivendo: i toni a tratti icastici e rivelatori incontrano un lirismo onirico, sbarazzino, danzante. Disponibile da oggi.

Il brano racconta lo stato d'animo di una ragazza che trascorre ore e ore sui social, scrollando immagini cruente alternate a video esilaranti, ma un giorno, quando chiude gli occhi, è come colta da una rivelazione. Così, con sincerità disarmante, con uno sguardo intuitivo e lucido sulla realtà racconta ciò che finalmente vede-sentendo: il velo di maia che le annebbiava la visione crolla e crolla anche ogni bugia raccontata dal mondo.

Ogni narrativa mendace scoppia, svanisce, proprio come fa una bolla di sapone.

Roberta Giallo dichiara: "Paolo Bonazza, è un autore e una persona di una sensibilità fuori dal comune. Infatti questa è la nostra seconda collaborazione e devo dire, che oltre al talento della scrittura, possiede anche quello di intuire cosa possa o non possa piacere ad una interprete. Nel mio caso, oltretutto, il compito è ancora più arduo, perché essendo una cantautrice, do priorità ai miei brani… Ma quando una cosa bella, vera e vicina al tuo sentire ti si palesa… puoi tirarti indietro? “Bugia” inoltre si presentava in una forma estetica accattivante anche nella stesura primitiva del provino… come dire no? Mi sono innamorata subito di questo pezzo potente e attualissimo, non è stato difficile aggiungere qualche pennellata nel testo e nella musica. Poi, Gerolamo Sacco di Miraloop ha fatto il resto della magia (o del miracolo?), con un arrangiamento fascinoso, trascinante, danzante ma per nulla banale! Adoro immensamente questo brano, copertina compresa… e mi auguro rapisca anche voi!".

Paolo Bonazza dice: "Appena ho scritto il brano ho subito contattato Roberta che, rimasta colpita dalla prima stesura, ha voluto incontrarmi immediatamente. Così ci siamo visti in un bar di Bologna sotto casa sua e sul foglio stampato che mi aveva chiesto di portarle, con la matita ha messo qualche “pennellata” nel testo, rendendolo ancora più incisivo”.

Mediterraneo è il progetto discografico di Paolo Bonazza, un luogo di interazioni e relazioni artistiche che, come il mar Mediterraneo, abbraccia Nord e Sud. I protagonisti dell’azione creativa sono la melodia, il ritmo e soprattutto il testo, la poesia in una canzone. Per ogni canzone, l’autore sceglie con cura gli interpreti che percepisce essere più adatti a esprimere le giuste emozioni. Finora hanno partecipato al progetto: Roberta Giallo, Malavoglia, Giolero, Marco Gatti, Lorenzo Minarini, Vale CMQ, Aurora Convertini e Gerolamo Sacco.