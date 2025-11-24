Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:58
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Elezioni Regionali: il centrodestra verso la conferma in Veneto, centrosinistra avanti in Puglia e Campania
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Elezioni Regionali: il centrodestra verso la conferma in Veneto, centrosinistra avanti in Puglia e Campania

Alberto Stefani primo in Veneto con il 60,5% dei consensi. In Puglia, Decaro avanti con il 69%, in Campania Fico al 59,5%.

(Prima Pagina News)
Lunedì 24 Novembre 2025
Venezia - 24 nov 2025 (Prima Pagina News)

Alberto Stefani primo in Veneto con il 60,5% dei consensi. In Puglia, Decaro avanti con il 69%, in Campania Fico al 59,5%.

Il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Veneto, Alberto Stefani, è al 60,5%. Seguono Giovanni Manildo (centrosinistra) al 30,8% e Riccardo Szumski al 6,6%. E' quanto emerge dalle prime proiezioni di Opinio Italia-Rai.

Secondo gli instant poll pubblicati sui social da YouTrend per Sky Tg 24, in Veneto Fratelli d'Italia si attesta tra il 24 e il 28% delle preferenze, la Lega tra il 22,5 e il 26,5%, FI tra il 6 e l'8%. Per il centrosinistra, il Pd è al 15,5-19,5%, Avs tra il 4 e il 6% e il M5s tra il 2 e il 4%.

In Campania, le prime proiezioni di Opinio Italia per la Rai danno il candidato del centrosinistra Roberto Fico al 59,5% dei consensi e quello del centrodestra, Edmondo Cirielli, al 35,3%. Giuliano Granato, invece, è al 3,2%.

Per gli instant poll di YouTrend per Sky Tg 24, il Pd è primo partito, tra il 16,5 e il 20,5% delle preferenze. Seguono il M5S (tra il 9 e il 13%), la lista "A Testa Alta" collegata a Vincenzo De Luca (6-8%), Casa Riformista (tra il 4 e il 6%) e la lista Fico (tra il 3,5 e il 5,5%). Per il centrodestra, FdI è al 14,5-18,5%, mentre Forza Italia è tra il 9 e il 13%, la Lega tra il 3,5% e il 5,5% e la lista Cirielli è tra l'1,5% e il 3,5%.

In Puglia, infine, secondo le prime proiezioni di Opinio-Rai, con copertura al 5%, il candidato del centrosinistra Antonio Decaro si attesta sul 69,2%, mentre Luigi Lobuono (centrodestra) è al 28,8%. Segue Anna Donno della lista civica 'Puglia pacifista e popolare' all'1,2%.

Gli instant poll di YouTrend per Sky Tg 24 danno il Pd come primo partito in Puglia, con una forbice tra il 25 e il 29%. Per il resto del "campo largo", la lista 'Decaro presidente' è tra l'11,5 e il 15,5%, 'Per la Puglia con Decaro' tra il 6 e l'8% e 'Avanti popolari con Decaro presidente' è tra l'1 e il 3%. Il M5S, invece, sarebbe il terzo partito della coalizione, con una forbice tra il 6 e l'8% delle preferenze, mentre Avs è tra il 4 e il 6%.

Per quanto riguarda il centrodestra, Fratelli d'Italia conferma il trend delle Regionali di cinque anni fa, attestandosi tra il 18 e il 22% delle preferenze. Forza Italia, invece, sorpassa la Lega, ottenendo tra l'8 e l'11%, mentre il Carroccio non supererebbe la soglia di sbarramento del 4% dei consensi, attestandosi tra il 3,5 e il 5,5%, mentre Noi Moderati sarebbe tra lo 0 e il 2%.. Nella tornata elettorale di cinque anni fa, il Carroccio era il secondo partito, con il 9,6% delle preferenze, mentre Forza Italia si era attestato all'8,9%.

Stando ai dati definitivi diffusi dal Viminale, alle 15 l'affluenza delle urne risulta essere in calo: in Campania ha votato, complessivamente, il 42,17% degli aventi diritto, contro il 53,39% dell'ultima tornata, mentre in Puglia ha votato il 42.24% contro il 53,87% dell'ultima consultazione. Il calo più importante, però, si registra in Veneto, dove si è recato alle urne il 44,20% degli aventi diritto, contro il 61,93% delle precedenti Elezioni.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Campania
Elezioni Regionali
PPN
Prima Pagina News
Puglia
Veneto
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it