Elezioni Regionali, exit poll: Decaro avanti in Puglia, in Campania Fico 56%-60%, Stefani avanti in Veneto

Si sono chiuse alle 15 le urne per le Elezioni Regionali in Puglia, Campania e Veneto.

Secondo quanto emerge dai primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, in Puglia, il candidato del centrosinistra Antonio Decaro si attesta tra il 64 e il 68% delle preferenze, contro il 30-34 % di Luigi Lobuono (centrodestra).

In Veneto, invece, il centrodestra è avanti, con il candidato Alberto Stefani che si piazza tra il 59 e il 63%, contro il 30-34% del candidato del centrosinistra, Giovanni Manildo.

Per quanto riguarda la Campania, il candidato del centrosinistra, Roberto Fico, è tra il 56,5% e il 60,5% dei consensi, mentre Edmondo Cirielli (centrodestra) è tra il 35% e il 39%.

Stando ai dati definitivi diffusi dal Viminale, alle 15 l'affluenza delle urne risulta essere in calo: in Campania ha votato, complessivamente, il 42,17% degli aventi diritto, contro il 53,39% dell'ultima tornata, mentre in Puglia ha votato il 42.24% contro il 53,87% dell'ultima consultazione. Il calo più importante, però, si registra in Veneto, dove si è recato alle urne il 44,20% degli aventi diritto, contro il 61,93% delle precedenti Elezioni.