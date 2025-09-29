Hai dimenticato la password? Clicca qui
Elezioni Regionali: Marche, la sfida social dei candidati
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Elezioni Regionali: Marche, la sfida social dei candidati

Acquaroli è stato riconfermato Presidente ma quali sono state le performance digitali dei suoi account e di quelli di Ricci? La risposta in un Instant Mood di Arcadia.

(Prima Pagina News)
Lunedì 29 Settembre 2025
Roma - 29 set 2025 (Prima Pagina News)

Acquaroli è stato riconfermato Presidente ma quali sono state le performance digitali dei suoi account e di quelli di Ricci? La risposta in un Instant Mood di Arcadia.

L'esito dello scrutinio ha decretato la vittoria del presidente uscente della Regione Marche Francesco Acquaroli del centro-destra e la società di comunicazione Arcadia, ad urne chiuse, ha diffuso un Instant Mood che fotografa l'andamento degli account social dei due candidati nell'ultimo mese. "Se ci fermiamo al confronto dei numeri assoluti incassati negli ultimi 27 giorni - afferma Domenico Giordano, spin doctor e data analyst di Arcadia - la sfida social tra Matteo Ricci e Francesco Acquaroli dovrebbe far oscillare il pendolo della vittoria a favore del primo, candidato del campo largo che sfida il presidente uscente del centro-destra. Infatti, i canali social di Ricci hanno pubblicato un maggior numero di contenuti, sono cresciuti di più rispetto a quelli di Acquaroli e sono riusciti a coinvolgere maggiormente i follower in quest'ultimo mese".

 

Acquaroli recupera su Facebook. "Se il confronto percentuale, il cui dato è giocoforza all'ampiezza delle rispettive fanbase, viene ancorato anche sui risultati del periodo precedente, allora - aggiunge Giordano -  è evidente che il candidato di centro-destra riesce a recuperare il distacco dei numeri. In particolare, su Facebook dove le percentuali di Acquaroli, che ha investito anche meno nelle sponsorizzazioni Meta, sono assai significative: l'engagement della pagina da agosto a settembre è cresciuto dell' 89%, mentre quello di Ricci del 53%, parimenti i commenti positivi ai post sono aumentati del 110%, a differenza di quelli di Ricci che invece sono cresciuti del 69%, infine, sempre su Facebook i like ai post si sono incrementati del 95% per Acquaroli, contro un incremento del 59% incassato dai post di Ricci". (Fonte arcadiacom.it, Instant Mood, periodo di riferimento 30 agosto - 29 settembre).


Arcadia Instant Mood
Domenico Giordano Arcadia
Francesco Acquaroli Presidente Regione Marche
Marche
PPN
Prima Pagina News
Ricci
www.laltritaliaambiente.it

