Elisabetta Canalis e Alvise Rigo avvistati insieme: è nato un amore?

Dopo aver concluso senza troppo clamore la sua storia con Georgian Cimpeanu, Elisabetta Canalis sembra pronta per un nuovo amore: secondo quanto riferisce il settimanale "Chi", tra la showgirl e Alvise Rigo sarebbe sbocciata la passione.

Una cena e un'apparizione fugace sui social, d'altra parte, non sono passati inosservati, anzi: è bastato questo per far circolare la voce di un flrt tra i due.

"Chi" riferisce che i due sono stati visti cenare insieme in un ristorante coreano a Los Angeles, dove starebbero passando qualche giorno di vacanza. L'attore ha diffuso sui suoi profili social alcune immagini dove si vede Josie, il cane dell'ex Velina, e anche Elisabetta, ma solo per pochi istanti. Nessun bacio o atteggiamento intimo, ma tanto è bastato per suscitare l'interesse degli appassionati di gossip.

La showgirl e l'attore hanno partecipato come concorrenti ad un nuovo reality, in cui molti personaggi famosi della televisione e dello sport italiani si sfideranno in prove di forza, resistenza e coraggio. Tra loro sarebbe nata la passione e avrebbero deciso di continuare a conoscersi anche lontano dalle telecamere, partendo alla volta di Los Angeles.

La showgirl ha chiuso da poco la sua storia con Georgian Cimpeanu: sembra che i due siano riusciti a resistere alla prova della lontananza, ma non a quella della convivenza. Lei ha trascorso una vacanza di qualche giorno nella sua Sardegna, in compagnia della figlia Skyler e dell'ex marito Brian Perri. Adesso, invece, si gode un viaggio on the road in California, e tra gli scatti sui social se ne vedono alcuni identici a quelli che l'ex rugbista ha condiviso nelle sue storie. Di certo, non può essere un caso che i due si trovino nello stesso posto e nello stesso momento.