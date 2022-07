Energie Green: una Tavola Rotonda su vantaggi e criticità

Cinquemila chilogrammi di pane o 4500 di pasta persi annualmente per ogni ettaro (10mila metri quadrati) di terreno agricolo utilizzato per l'installazione impianti fotovoltaici, quantità di PM10 380 volte superiori al metano e 15 al gasolio rilasciate dalla combustione del pellet e del legno, pale eoliche alte fino a 200 metri costruite in mezzo all'Adriatico che necessitano di lubrificanti per funzionare al meglio.È quanto emerso dalla Tavola Rotonda su “L'impatto ambientale delle energie Green” tenutasi ieri 12 luglio 2022 presso la Camera dei Deputati - Sala Matteotti, organizzata da L’Altritalia Ambiente, dal CNBA (Coordinamento Nazionale Biologi Ambientali), organo interno dell’ONB (Ordine Nazionale dei Biologi) e dall'ENPAB.Una riflessione a tutto spiano sulle criticità e sui vantaggi delle cosiddette “Energie Green”, spesso entusiasticamente e superficialmente, descritte come energie pulite, illimitate e a impatto zero.Sì al fotovoltaico ma in alto. Su autostrade, ferrovie, capannoni industriali e centri urbani privi di valore architettonico, mai nei campi agricoli da cui proviene il nostro cibo, specie in questo particolare momento storico ove le forniture di grano dall’est Europa sono a rischio. Si al biometano, no alle biomasse da filiera legnosa. Sì al mini eolico, no allo sfregio paesaggistico dovuto a parchi eolici. Queste le tesi sostenute da L'Altritalia Ambiente su cui si sono confrontati politici, ambientalisti, tecnici ambientali, urbanisti e rappresentanti dell’ISPRA e della Coldiretti.Tra gli intervenuti Renato Narciso Segretario Generale L'Altritalia Ambiente; Maurizio Durini Vice presidente del Coordinamento Nazionale dei Biologi Ambientali dell’ONB, Alessandro Bianchi Direttore della Scuola di Rigenerazione Urbana Unitelma Sapienza, già Ministro dei trasporti; Massimo Sorrenti, Consigliere CIG ENPAB; Maria Sorrentino, Responsabile Comunicazione CNBA dell'ONB; Andrea De Maria, Segretario di presidenza della Camera dei Deputati e membro della Commissione politiche dell’Unione Europea; Manfredi Potenti, Segretario della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse collegati; Vittorio Sgarbi, Membro della Commissione cultura scienza e istruzione e Sindaco di Sutri (VT); Alessia Rotta, Presidente VIII COMMISSIONE della Camera dei Deputati (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici); Laura Garavini, Membro13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) Senato della Repubblica; Alessandro Bianchi, Direttore della Scuola di Rigenerazione Urbana Unitelma Sapienza, già Ministro dei trasporti; Francesco Ciancaleoni, Responsabile Energia-Area Ambiente e Territorio di Coldiretti; Antonio Derinaldis, Responsabile Dipartimento Rapporti università Telematiche e Digitalizzazione della Conoscenza della UIL RUA Arch; Luca Sut, Membro Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati; Giuseppe Chiazzese, Membro Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati; Federico L.I. Federico, Presidente Nazionale L'Altritalia Ambiente; Michele Munafò, ISPRA; Francesco Miceli, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; Alessandra Pasquo, Dipartimento di Fusione e Sicurezza Nucleare, divisione Tecnologie Fisiche per la Sicurezza e la Salute Laboratorio di Diagnostiche e Metrologia; Francesco Baldoni, Biologo Verificatore Ambientale EMAS abilitato in UE Esperto in sostenibilità del biometano da FORSU e in strumenti di economia circolare (LCA/EPD/PEF/FDES); Romano Ambrogi, già Responsabile Strategia e Comunicazione Ricerca Sistema Energetico SpA; Giovanni Panizza, Biologo.Presenti in sala anche Giacomo Di Thiene, presidente ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane; Pierlisa Di Felice, vicepresidente nazionale dell'associazione Pro Natura; Adrian Moss, presidente provincia di Viterbo di Italia Nostra e Margherita Eichberg della Soprintendenza dell'Etruria meridionale.Hanno moderato la discussione Giancarla Rondinelli, giornalista del TG1 ed Elena De Luca, Commissione tecnica PNRR-PNIEC – Ministero della Transizione Ecologica.