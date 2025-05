Ente Risi: un Risegno per celebrare gli 80 anni del Carnaroli

Gli 80 anni del Carnaroli l’Ente Nazionale Risi ha deciso di festeggiarli anche “in campo”. Come? Attraverso la realizzazione di un enorme Risegno accostando diverse varietà di riso.

Questa straordinaria opera di land art, ispirata all'arte giapponese Tanbo, ha preso il via quest’oggi, 29 maggio, nei campi sperimentali del Centro Ricerche sul Riso di Castello d’Agogna. I tecnici e il personale dell'Ente Nazionale Risi hanno utilizzato due varietà: la varietà Carnaroli e la varietà Gioiello, una varietà aromatica pigmentata dalla colorazione naturale nera delle foglie.

Il disegno, ispirato al logo coniato dall'Ente Nazionale Risi per festeggiare questo importante anniversario, rappresenta il numero “80”, con un chicco di riso inserito nello “zero”, e la scritta “Carnaroli”.

L’opera è straordinaria anche per le sue dimensioni: lungo 60 metri per 55, quanto 17 campi da tennis, è uno dei più grandi disegni nel riso mai realizzato in Europa.

“Credo non potessimo trovare modo migliore per celebrare l'80° anniversario del riso Carnaroli, una delle varietà italiane più conosciute e apprezzate nel mondo – ha commentato la Presidente dell’Ente Nazionale Risi, Natalia Bobba - Era il 1945, infatti, quando a Paullo, in provincia di Milano, Ettore De Vecchi diede vita al Carnaroli incrociando le varietà Vialone e Lencino dopo un lungo lavoro di selezione iniziato molti anni prima nei campi della sua cascina”.

Ora, la land art è per sua natura mutevole ed effimera: l'opera, quindi, cambierà con il passare delle stagioni, trasformandosi dai verdi e viola della primavera ai dorati e marroni dell'autunno, fino al tempo della mietitura. Attraverso i canali social dell’Ente Nazionale Risi sarà possibile a tutti seguire l'evoluzione di quest'opera unica. E al termine della stagione un video ne racconterà l'intera storia e lo si potrà vedere sul canale YouTube dell’Ente Risi.

Per chi, invece, desiderasse vedere il Risegno dal vivo, basterà recarsi nel parcheggio del Centro Ricerche sul Riso, Strada per Ceretto 4, Castello d'Agogna (PV).