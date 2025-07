Lanuvio (Rm): Villa Sforza Cesarini ospita "Le Notti del Vino 2025"

Tutto è pronto per “Le Notti del Vino”, l’atteso appuntamento estivo in programma venerdì 25 e sabato 26 luglio nella suggestiva cornice di Villa Sforza Cesarini, promosso dal Comune di Lanuvio con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio enogastronomico e culturale del territorio.

L’edizione 2025 propone due giornate di degustazioni, masterclass, showcooking, spettacoli e approfondimenti dedicati ai vitigni locali e alla promozione delle eccellenze laziali.

Venerdì 25 luglio alle ore 19:00 si terrà un convegno dedicato ai vitigni autoctoni del Lazio, con l’intervento dell’agronomo ed enologo Annibale Gozzi e del Delegato AIS Castelli Romani Fabrizio Gulini. Saranno presenti anche il Presidente Arsial Massimiliano Raffa e il Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale, Marco Bertucci. Alle 21:00 la masterclass “I Vini Autoctoni: La Malvasia del Lazio”, a cura di Fabrizio Gulini.

Sabato 26 luglio alle ore 18:00, masterclass “Il Mondo dei Vini Rosati” a cura della sommelier Cristina Santini. Alle 19:30, Cooking Show con la stessa Cristina Santini e gli chef Michael Sciamanna e Giuseppe Verri.

In programma anche due spettacoli serali gratuiti di grande fascino:

- Venerdì 25 luglio: “Flirtango”, spettacolo di tango con Simone Di Pasquale

- Sabato 26 luglio: “Musici Viatores”, ensemble di musica itinerante tra suggestioni storiche e atmosfere coinvolgenti.

Il Sindaco Andrea Volpi e il Vicesindaco Valeria Viglietti dichiarano congiuntamente: “Le Notti del Vino rappresentano un’occasione unica per promuovere il nostro patrimonio culturale, enogastronomico e sociale. Ringraziamo di cuore Cristina Santini per la sua professionalità e passione, e i ragazzi dell’associazione Innova APS per l’entusiasmo e il supporto organizzativo. Questa sinergia tra istituzioni, professionisti e giovani è la vera forza della nostra comunità”.

La partecipazione alle masterclass e al percorso degustativo è prenotabile al link: https://www.eventbrite.com/e/le-notti-del-vino-lanuvio-tickets-1382697287809.