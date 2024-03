Ercole Olivario 2024 premia le eccellenze olivicole pugliesi

L'oro di Puglia brilla in occasione del Premio Ercole Olivario 2024 che ha assegnato, a nove aziende olearie, il prestigioso riconoscimento della 22esima del concorso nazionale.“E' una bellissima iniziativa– spiega Massimiliano Del Core, presidente Confagricoltura Bari – Bat –verso la quale siamo colpiti positivamente, soprattutto perchè gran parte dei partecipanti e delle aziende premiate, fanno parte del ostro sistema e siamo orgogliosi per questo”.Il presidente a margine della cerimonia di premiazione ha ricordato quando l'olio pugliese sia una eccellenza da un punto di vista qualitativo e quantitativo: “Abbiamo circa 300 mila ettari in tutta la regione di olivicoltura – ha spiegato – di cui 125 mila sono nelle provincie che rappresento, quella di Bari e Bat. Sulla produzione – ha aggiunto – sicuramente siamo favoriti dal clima del territorio. Gli imprenditori ci mettono il loro attraverso un lavoro preciso e puntale che li vede unire innovazione, tecnologia alla tradizione. Questo premia tutta la produzione”.