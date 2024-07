Ermini: "Lascio la direzione del Pd, sono amareggiato dalle strumentalizzazioni"

L'ex Vicepresidente del Csm, David Ermini, ha lasciato la direzione nazionale del Partito Democratico. Lo ha comunicato lo stesso Ermini, che da qualche giorno è stato nominato Presidente di Spininvest, la holding di proprietà di Aldo Spinelli, l'imprenditore sotto indagine per presunta corruzione a Genova.

"Stamani durante una telefonata con il presidente del Pd Stefano Bonaccini ho a lui manifestato il mio sincero stupore e la mia amarezza per le strumentalizzazioni che sono state fatte e che continuano sul mio ruolo nella direzione nazionale", ha dichiarato Ermini.

"Non avrei mai pensato che assumere un incarico professionale potesse suscitare imbarazzi, che risentono evidentemente della situazione e del clima a Genova e in Liguria. Per questo, poiché non voglio creare alcuna difficoltà al Pd ho riferito al Presidente Bonaccini che lascerò la Direzione Nazionale", ha concluso.