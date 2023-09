Euro7, Bardi (Basilicata): "Prevalsa la ragionevolezza sull'ideologia"

"Voglio fare i complimenti al Ministro Urso e al Governo Meloni per il successo sull'Euro7, che nella prima versione avrebbe minacciato ulteriormente gli stabilimenti automotive e i lavoratori Italiani.La nuova proposta di regolamento europeo per le omologazioni dei veicoli leggeri e pesanti Euro7 rende sostenibile la transizione green, salvaguarda la filiera italiana, i consumatori e quindi anche lo stabilimento di Melfi, che é in cima alle nostre preoccupazioni.Si tratta di un successo importante per gli interessi nazionali".Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.