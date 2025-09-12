Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:32
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Basilicata, scuola, Bardi: "Regione cresce se crescono i giovani"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Basilicata, scuola, Bardi: "Regione cresce se crescono i giovani"

Messaggio del governatore lucano: "Scuola motore silenzioso della crescita".

(Prima Pagina News)
Venerdì 12 Settembre 2025
Potenza - 12 set 2025 (Prima Pagina News)

Messaggio del governatore lucano: "Scuola motore silenzioso della crescita".

"La Basilicata cresce se crescono i suoi giovani: la scuola è il motore silenzioso di questa crescita, il luogo dove si impara non solo a leggere e a scrivere, ma a diventare cittadini liberi e responsabili".

E' quanto sottolinea il governatore della Basilicata, Vito Bardi, in un messaggio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2025-26, che prenderà il via lunedì 15 settembre.

"C'è sempre - evidenzia ancora Bardi - un'emozione speciale dietro il suono della campanella. È la stessa da decenni: squilla, e insieme a lei si svegliano i sogni, le paure, le attese.

Lunedì 15 settembre, ufficialmente, comincia il nuovo anno scolastico in Basilicata. In realtà, grazie all'autonomia scolastica - chiarisce - alcuni istituti hanno già aperto le porte ai loro studenti. Poco importa: la scuola non è mai un calendario, è un respiro collettivo che parte ogni volta che una mano scrive la prima parola su un quaderno bianco".

Secondo il presidente lucano, "ogni settembre è un inizio. Lo è per i più piccoli che varcano per la prima volta la soglia di un'aula, lo è per i ragazzi che si preparano agli esami più importanti, lo è per i docenti che, anno dopo anno, cercano nuove strade per insegnare e imparare insieme.

Auguro a tutti gli studenti - conclude Bardi- un anno di curiosità, di entusiasmo e di fiducia nel futuro".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Basilicata
PPN
Prima Pagina News
scuola
Vito Bardi
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.