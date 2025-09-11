Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:04
Corso gratuito di informatica di base a Roma – Formazione accreditata Regione Lazio

Un percorso di 150 ore, totalmente gratuito e riconosciuto dalla Regione Lazio, per acquisire competenze digitali fondamentali grazie a Daam Formazione.

(Prima Pagina News)
Giovedì 11 Settembre 2025
Roma - 11 set 2025 (Prima Pagina News)

Un percorso di 150 ore, totalmente gratuito e riconosciuto dalla Regione Lazio, per acquisire competenze digitali fondamentali grazie a Daam Formazione.

Nel mondo del lavoro moderno, le competenze digitali non sono più un’opzione, ma una vera e propria necessità. Per questo motivo Daam Formazione, ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio, lancia la nuova edizione del corso gratuito di informatica di base a Roma, pensato per chi desidera migliorare le proprie capacità e rendersi più competitivo nel mercato del lavoro.

Il corso ha una durata complessiva di 150 ore e offre un programma completo e pratico, adatto a chi parte da zero o a chi vuole consolidare le proprie conoscenze. Gli argomenti trattati spaziano dalla gestione di documenti e fogli di calcolo alla navigazione web, dall’uso della posta elettronica fino a nozioni di manutenzione hardware e software.

È gratuito: finanziato dalla Regione Lazio, non comporta alcun costo per i partecipanti.

È pratico e aggiornato: le lezioni sono orientate all’uso quotidiano e professionale degli strumenti informatici.

Offre un attestato riconosciuto: al termine del percorso viene rilasciata una certificazione spendibile nel mondo del lavoro.

È aperto a tutti: studenti, disoccupati, lavoratori in riqualificazione o semplicemente chi vuole acquisire nuove competenze digitali. 

Un’opportunità concreta per il futuro

Partecipare al corso gratuito di informatica di base significa investire su sé stessi e aprire nuove possibilità professionali. Saper usare in modo consapevole computer, software e strumenti digitali è oggi una competenza trasversale richiesta in moltissimi settori, dall’amministrazione al commercio, dal turismo ai servizi.

Le iscrizioni sono già aperte e i posti sono limitati. Non perdere l’occasione di partecipare a un percorso formativo gratuito, qualificato e riconosciuto: un primo passo per costruire il tuo futuro digitale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#CorsoGratuito
#InformaticaBase
corso
Daam Formazione
informatica
PPN
Prima Pagina News
Roma
www.laltritaliaambiente.it

