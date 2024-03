Fabio Riva al Consiglio superiore dei Lavori pubblici

L'ingegner Fabio Riva, già responsabile della Salvaguardia al Provveditorato delle Opere pubbliche, responsabile unico del procedimento per le innovative opere realizzate in Laguna per il Mose e poi candidato alla presidenza del Provveditorato e dell'Autorità per la laguna, è stato nominato alla presidenza della Prima sezione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, massimo organo tecnico dello Stato.Si tratta di un incarico di assoluto prestigio, a riconoscimento di un lavoro svolto con serietà e dedizione di un uomo dello Stato. Riva, già Provveditore per la Lombardia ed il Veneto esprime soddisfazione per l’incarico ricevuto: “Considero questo incarico molto prestigioso e una crescita professionale. In parte riesce a mitigare il dispiacere per non essere stato nominato Presidente dell’Agenzia per la laguna pur essendo il candidato più papabile”