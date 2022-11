Ferrovie, inaugurati i lavori della bretella Pescara-L'Aquila

E' avvenuta stamani l'inaugurazione del cantiere per la costruzione della bretella ferroviaria che collegherà Pescara a L'Aquila. All'inaugurazione ha preso parte il Governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio. "Un giorno importante per il trasporto ferroviario regionale", ha dichiarato.La costruzione della tratta, che costerà 12 milioni di euro e sarà ultimata a dicembre del 2024, ridurrà la percorrenza tra le due più importanti città della Regione, permettendo un risparmio di 10 minuti rispetto al tragitto in uso oggi.Nello specifico, sarà costruita una fermata a Santa Rufina, a circa tre chilometri dalla Stazione Centrale di Sulmona, e di un tratto ferroviario di quasi 700 metri che unirà la tratta tra Pescara e Roma alla Sulmona-L'Aquila. La Stazione di Santa Rufina, inoltre, avrà un marciapiede di 250 metri, due pensiline, un monitor e un impianto segnaletico acustico per la comunicazione di informazioni rivolte al pubblico, oltre a quasi 2.700 metri quadri di parcheggio.