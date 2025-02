Film in streaming: è in uscita "The Martial Avenger", il film di Claudio Del Falco

Dopo il successo di Iron Fighter, il cinema d’azione torna protagonista con The martial avenger, secondo capitolo della trilogia firmata da Claudio Del Falco, attore e campione di arti marziali, noto come il “Jean-Claude Van Damme italiano”.

Il film, Full Action original, sarà disponibile in streaming dal 7 Febbraio 2025 sul canale su Prime Video e The Film Club.

Con The martial avenger, Del Falco prosegue la sua visione di un cinema d’azione che rende omaggio ai grandi cult americani degli anni Ottanta, l’epoca d’oro in cui icone come Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger dominavano il genere.

Nel film interpreta Claudio O’Connor, campione di arti marziali e MMA, la cui vita viene stravolta dopo aver ucciso un avversario in un combattimento clandestino. Nel mirino di una gang assetata di vendetta, subisce un attacco brutale che gli strappa via la moglie. Determinato a ottenere giustizia, si lancia in una missione pericolosa che lo porterà a confrontarsi con i suoi demoni interiori e un esercito di nemici senza scrupoli.

Nel cast troviamo anche Taiyo Yamanouchi, Michael Segál, Clara Guggiari, Benny Green, Marlon Rosero Pasquel, Mauro Aversano, Tania Sinurk, Alejandro Zumbi, Samuele Mecucci, Angelika Rychlak, Leandro Iagher e il pluricampione mondiale di karate Stefano Maniscalco.

The martial avenger è dal 7 Febbraio 2025 su Full Action, il canale di Prime Video e The Film Club dedicato all’adrenalina pura, e sarà disponibile anche a noleggio su Apple TV, Google Play, Timvision, Pluto Tv in oltre cento paesi del mondo.