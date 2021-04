Fondazione Giornalismo Paolo Murialdi: domani la “Democrazia dei media”, evento di respiro internazionale

Partiamo dall’evento più attuale. Domani venerdì 9 aprile dalle ore 12 alle 14 si svolgerà la conferenza internazionale che presenterà la ricerca sulla democrazia dei media “Italia in una prospettiva comparata” del The Media for Democracy Monitor.I lavori saranno introdotti da Claudia Padovani dell’Università di Padova. Seguiranno interventi di: Josef Trappel (Università di Salisburgo), Christian Ruggiero (Università di Roma La Sapienza), Marinella Belluati (Università di Torino), Alice Fubini (Università di Bologna), Francesco Marrazzo (Università di Napoli “Federico II”), Rossella Rega (Università di Siena), Michele Valente (Università di Roma La Sapienza), Tales Tomaz (Università di Salisburgo), Cecilia Biancalana (Università di Torino).Ed ora una nota di servizio, da qualche giorno è infatti consultabile sul sito della Fondazione Murialdi il seminario sullo smart working nel lavoro giornalistico svoltosi il 18 marzo scorso e che Giancarlo Tartaglia insieme a Paolo Serventi Longhi avevano fortemente voluto per capire e riflettere su quanto il Covid e lo stato di emergenza della pandemia avessero potuto condizionare negativamente, o anche positivamente, il lavoro giornalistico nel suo insieme.Alcuni colleghi- sottolinea una nota ufficiale della Fondazione- avevano diffuso un appello a tutta la categoria e ai suoi organismi rappresentativi per richiamare l’attenzione sulle condizioni del lavoro giornalistico in regime di smart working.E quindi al tema dello smart working la Fondazione Murialdi ha dedicato dalle colonne della sua newsletter e dal suo sito un ampio dibattito sull’argomento, pubblicato in un volume insieme ai risultati del convegno sullo stesso tema svoltosi il 17 settembre scorso, al quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti gli organismi della categoria e che si è avvalso del contributo di sociologi, psicologi e giuslavoristi, intende proseguire nella discussione.Un lavoro di grande respiro professionale, e soprattutto di grandissima utilità per chi ancora vive di questo nostro mestiere, e che -nel caso non lo aveste ancora già fatto- vi consigliamo di guardare.A queste iniziative ha fatto poi seguito un seminario dal titolo “Lo smart working nel lavoro giornalistico” che si è svolto sulla piattaforma Zoom il 18 marzo dalle 10.00 alle 13.00 con gli interventi di: Vittorio Roidi (presidente Fondazione Murialdi), Giancarlo Tartaglia (Segretario Generale Fondazione Murialdi), Giuseppe Catelli (Ufficio Sindacale della Fnsi), Paola Spadari (presidente Ordine Lazio), Raffaele Fiengo e Alberto Ferrigolo (entrambi componenti del Comitato Scientifico Fondazione Murialdi).Per chi invece domani fosse interessato a seguire il dibattito sulla “Democrazia dei Media”, qui il link utile per iscriversi e partecipare.