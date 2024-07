Food, Cagliari: Calamosca, a Ferragosto il gusto non va in vacanza

Un viaggio verso mete di mare, in cui lasciarsi travolgere dall’azzurro dell’acqua e dalla bellezza di panorami naturali unici: parliamo della Sardegna e di Cagliari, dove il Ristorante e le Terrazze di Calamosca allieteranno gli ospiti per l’intera stagione, tutti i giorni.

Il progetto di ristorazione e bar dei fratelli Matteo, Alessandra e Massimiliano Porcu, offre una vista imperdibile sul Golfo di Cagliari e il promontorio della Sella del Diavolo, un angolo di paradiso in terra in cui le serate estive si accendono di magia. Nella cucina del Ristorante, lo chef Michele Ferrara allieterà per tutta la stagione i clienti, con piatti che coniugano tradizione e tecniche innovative, suggestioni che arrivano da terre lontane e ben si sposano con la materia prima del territorio, qualitativamente pregiata.

Per la serata di Ferragosto, lo chef Ferrara ha inoltre messo a punto un menu speciale, dedicato alla ricorrenza, che si aprirà con il benvenuto a base di polpo croccante, mayo al ratano e yuzu, salsa al vermentino e foglia di shiso, per poi fare spazio all’antipasto Il Faro, un carpaccio di gambero rosso, fantasia di avocado, mango e lime, crumble di cipolla croccante; nella celebrazione dei luoghi del cuore sardi, si prosegue con il piatto intitolato a La Baia, una zuppetta di mare profumata con zenzero e lime, leggermente piccante, per poi passare al primo A Kent'Annos, una linguina artigianale all'uovo fatta in casa, con salsa di pomodorino giallo con anguilla affumicata e panure alle erbe; sarà poi la volta del pescato del giorno, salsa al buerre blanc con uova di trota e lompo, olio aromatizzato e cipollina, mentre il finale goloso a base di zuppetta di fragole fresche, marquise al cacao e gelato a cioccolato bianco concluderà il percorso tra i gusti, che sarà anche allietato da musica dal vivo.

L’arrivo del Ferragosto invece si attenderà il giorno 14 in spiaggia, con la serata che proseguirà fino a tardi “A piedi scalzi sulla sabbia”, ospitata nel Beach Bar che sorge proprio sulla baia di Calamosca, tra musica, drink e divertimento in pieno stile marittimo