Food, New York: apre a SoHo “Casasalvo”, il primo ristorante firmato dallo chef Salvo Lo Castro

Ha cucinato per due Papi, per star internazionali e Capi di Stato. Oggi Salvo Lo Castro, chef siciliano tra i più apprezzati all’estero, presenta il suo progetto più ambizioso: Casasalvo, il primo ristorante a suo nome, aperto domenica a SoHo.

Una nuova tappa nel suo percorso, dopo i coffee shop italiani Casasalvo che sono ormai un punto di riferimento per colazione e brunch nella scena newyorkese.

Con Casasalvo, si accendono i riflettori sulla vera cucina mediterranea, reinterpretata in chiave contemporanea per un pubblico internazionale attento, curioso e sensibile all’esperienza.



“Casasalvo è il mio modo di raccontare l’anima del Mediterraneo, fatta di memoria, emozione e bellezza. Ogni piatto è un ponte tra le mie radici e l’Italia che voglio offrire al mondo: autentica, viva, capace di sorprendere”, ha dichiarato lo chef Salvo Lo Castro.



Dove il gusto diventa racconto



Casasalvo è più di un ristorante: è un viaggio sensoriale che attraversa memoria e immaginazione, dove i sapori diventano ricordi e le emozioni prendono forma.



Chiudi gli occhi, e sei lì: tra il profumo dei vicoli assolati del Sud, il rumore del mare al tramonto, una tavola apparecchiata con amore.



La cucina intreccia tradizione e libertà creativa, con l’eleganza sincera di chi conosce bene la propria storia.



Nel menu: risotto al parmigiano e tartufo, cremoso e avvolgente; paccheri con guanciale e pistacchio, intensi, sorprendenti; sogliola alla menta con pomodorini e olive, fresco come un’alba sul mare; ossobuco, corposo e delicato; le polpette della mamma, la carezza di casa in un morso; e infine l’apple pie con gelato, ispirato agli anni americani dello chef. Perché ogni viaggio ha bisogno di un ritorno, e ogni fine racconta un nuovo inizio.



Nel cuore di SoHo, una porta aperta sull’anima del Mediterraneo



Casasalvo nasce dall’incontro tra alta cucina e cultura dell’accoglienza: uno spazio raffinato e caloroso, dove design, arte e dettagli mediterranei si fondono in armonia. Una selezione curata di vini italiani completa l’esperienza, pensata per chi cerca autenticità senza rinunciare allo stile.



A rendere l'atmosfera ancora più magica, un angolo all'aperto dove vengono serviti Aperol Spritz, perfetto per un aperitivo nel cuore di Manhattan.

Con questa apertura, Salvo Lo Castro rinnova la sua vocazione: portare nel mondo un’Italia che sa emozionare davvero, senza cliché né imitazioni. Perché in ogni piatto c’è una storia. E da Casasalvo, ogni storia comincia con gusto.

Il ristorante si trova al 195 Spring Street (Sullivan Street), a Soho.