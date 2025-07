Ancona: al via la prima edizione di "AdriaFest"

Una nuova manifestazione per la città, per esaltarne la vocazione all'incontro e il suo essere crocevia tra le genti, promossa dall'associazione culturale Communia ETS e cofinanziata dall'Assessorato alla Cultura – attraverso il Bando cultura 2025 – e con il patrocinio del Comune di Ancona.

E' la prima edizione di “AdriaFest” che si terrà l'8 e il 9 agosto sia alla Mole Vanvitelliana e che al PosaPark.

Il Festival ospiterà laboratori, proiezioni, mostre, dibattiti e dj set e nasce come spazio di riflessione e riscoperta, mettendo in dialogo le varie popolazioni che vivono la città. L’obiettivo è promuovere l’inclusione attraverso il contatto diretto e autentico tra culture, valorizzando la diversità come elemento fondante dell’identità cittadina. Esperienze e storie che arricchiscono la città che da millenni è aperta al confronto con altri paesi.

L'Associazione Communia ETS, con circa un quarto dei suoi soci attivi provenienti da paesi terzi, trova nella manifestazione un'occasione coerente per rafforzare il proprio impegno verso l'inclusione sociale e la valorizzazione della diversità.

Gli eventi in programma



Venerdì 8 agosto, dalle 18:30 alle 20:30 - Sala Boxe della Mole Vanvitelliana, "Contact Improvisation", laboratorio di danza basato sull'improvvisazione e il contatto fisico, guidato da Stefania Zepponi dell'associazione "Hexperimenta".



Sempre venerdì 8 agosto dalle 21:00 alle 23:00 - Auditorium della Mole Vanvitelliana, proiezione del lungometraggio "Viaggio a Gaza" (Italia/Palestina/Francia, 2024, 67’) di Piero Usberti. Questo documentario indipendente, distribuito in collaborazione con il Nazra Short Film Festival, narra le storie di giovani gazawi alla vigilia della Grande Marcia del Ritorno. A seguire, l’evento ospiterà gli interventi di Paolo Pignocchi di Amnesty International Italia – gruppo Ancona e di Sergio Santinelli del Coordinamento Marche per la Palestina.



Sabato 9 agosto dalle 09:00 alle 13:00 circa presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana con due attività in contemporanea: Photovoice e Living Library. La mostra Photovoice darà voce alle comunità minoritarie di Ancona attraverso fotografie evocative sui processi di integrazione, mentre la Living Library offrirà l'opportunità di interagire "1 a 1" con persone che condivideranno le proprie esperienze personali di integrazione.



A chiusura del festival, sabato 9 agosto, dalle 18:30 a mezzanotte, al Parco di Posatora (Posapark), si terrà un DJ Set conclusivo.





Questa serata celebrerà l'incontro tra culture diverse attraverso la musica elettronica e stili balcanici/arabi, con le performance dei DJ Rybika, DJ Rokeya e Balkan Express.



AdriaFest si propone come un'occasione imperdibile per la cittadinanza e i visitatori per immergersi in un'atmosfera di scambio, comprensione e celebrazione della ricchezza culturale di Ancona.