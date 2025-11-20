Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:57
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Food: presentata la Guida Michelin Italia 2026, 22 nuovi ristoranti stellati
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Food: presentata la Guida Michelin Italia 2026, 22 nuovi ristoranti stellati

Tanti i giovani talenti premiati.

(Prima Pagina News)
Giovedì 20 Novembre 2025
Parma - 20 nov 2025 (Prima Pagina News)

Tanti i giovani talenti premiati.

La Guida Michelin 2026, presentata al Teatro Regio di Parma, si arricchisce con 22 nuovi ristoranti stellati. Molti i volti giovani per la selezione diretta, anche quest'anno, da Sergio Lovrinovich.

Nel firmamento della "rossa" entra, per la Valle d'Aosta, Le Petit Bellevue a Cogne, mentre la Liguria è presente con Cracco Portofino e Rezzano Cucina e Vini a Sestri Levante. Allo chef di Cracco Portofino, il 29enne Mattia Pecis, va anche il premio speciale Young Chef Award: "L'emozione è a mille", ha dichiarato.

In Lombardia, invece, una stella va a Senso Lake Garda Alfio Ghezzi a Limone sul Garda (Brescia), Abba a Milano e Procaccini a Milano e Olio a Origgio (Varese).

Due i riconoscimenti per il Trentino-Alto Adige, presente nella lista con il ristorante Porcino a Badia (Bolzano) e Quellenhof Gourmetstube 1897 a San Martino in Passiria (Bolzano).

Tra i premiati c'è anche il Veneto, con una stella per Agli Amici Dopolavoro a Venezia Isola delle Rose. Anche l'Emilia festeggia: due riconoscimenti, infatti, vanno ai ristoranti Cavallino a Maranello (Modena) e Da Lucio a Rimini.

Per la Toscana, invece, conquistano una stella Luca's by Paulo Airaudo a Firenze e Sciabola a Forte dei Marmi (Lucca).

Per il Lazio, premiati Al Madrigale Nuova Cucina Rurale a Tivoli (che riceve anche il Premio Speciale Apertura dell'anno, a soli otto mesi dall'inaugurazione), Ineo a Roma con lo chef Heros De Agostinis e La Terrazza a Roma. Una stella anche per le Marche, con il ristorante Casa Bertini a Recanati (Macerata), e per l'Abruzzo, con Zunica 1880 a Villa Corallo in località Sant'Omero (Teramo).

Per la Campania, una stella Michelin va a Alain Ducasse Napoli e Umberto a Mare a Forio-Ischia. E in Sardegna, un riconoscimento per Capogiro a Baja Sardinia (Sassari).

I curatori della guida evidenziano il rinnovamento della selezione, con sei nuove entrate: Porcino, Sciabola, Al Madrigale Nuova Cucina Rurale; Ineo; Casa Bertini, Zunica 1880 a Villa Corallo.

Sono tanti, inoltre, i giovani talenti: lo chef di Cracco Portofino, Mattia Pecis e lo chef Emin Haziri di Procaccini a Milano, hanno meno di 30 anni, mentre hanno meno di 35 anni Jorg Giubbani (che affianca Matteo Rezzano al ristorante ligure Rezzano Cucina e Vino), Marco Verginer (chef e co-proprietario, con la sommelier Michaela Mair del ristorante Porcino), gli chef Riccardo Forapani e Virginia Cattaneo, che lavorano entrambi sotto la guida di Massimo Bottura a Il Cavallino a Maranello, Jacopo Ticchi (fondatore del ristorante Da Lucio a Rimini), l'executive chef Alessandro Lucassino del ristorante Alain Ducasse a Napoli e il sommelier e titolare di Umberto a Mare (Isola di Ischia) Fabrizio Regine.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Guida Michelin 2026
PPN
Prima Pagina News
stelle
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it