Aggiornato alle 19:53
Unesco: primo via libera alla cucina italiana patrimonio dell'umanità
Unesco: primo via libera alla cucina italiana patrimonio dell'umanità

(Prima Pagina News)
Lunedì 10 Novembre 2025
Roma - 10 nov 2025 (Prima Pagina News)

La decisione finale spetterà al Comitato Intergovernativo dell'Organizzazione, che si riunirà a New Delhi dall'8 al 13 dicembre.

C'è il primo via libera dall'Unesco alla candidatura della cucina italiana come patrimonio mondiale dell'umanità.

Stamani, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ha pubblicato la valutazione tecnica del dossier di candidatura della cucina italiana: gli esperti dell'Unesco consigliano di inserire la cucina italiana nella Lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità.

Questo è il primo parere fondamentale, che verrà sottoposto alla decisione finale, di natura politica, che verrà presa dal Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si riunirà dall'8 al 13 dicembre a New Delhi (India).

Nel caso in cui il giudizio tecnico dovesse essere confermato anche in quella riunione, la cucina italiana sarebbe la prima, a livello mondiale, ad ottenere il riconoscimento Unesco nel suo complesso.

"La valutazione tecnica pubblicata oggi ci dice che il dossier è ben fatto ed è coerente con gli obiettivi dell'Unesco", ha evidenziato Pier Luigi Petrillo, professore alla Luiss Guido Carli e curatore del dossier della candidatura. "Occorre però tenere conto che questo primo sì non deve creare illusioni - ha aggiunto - perché il Comitato intergovernativo che si riunirà in India a dicembre ha la possibilità di rivedere completamente la decisione".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

