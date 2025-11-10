Unesco: primo via libera alla cucina italiana patrimonio dell'umanità

C'è il primo via libera dall'Unesco alla candidatura della cucina italiana come patrimonio mondiale dell'umanità.

Stamani, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ha pubblicato la valutazione tecnica del dossier di candidatura della cucina italiana: gli esperti dell'Unesco consigliano di inserire la cucina italiana nella Lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità.

Questo è il primo parere fondamentale, che verrà sottoposto alla decisione finale, di natura politica, che verrà presa dal Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si riunirà dall'8 al 13 dicembre a New Delhi (India).

Nel caso in cui il giudizio tecnico dovesse essere confermato anche in quella riunione, la cucina italiana sarebbe la prima, a livello mondiale, ad ottenere il riconoscimento Unesco nel suo complesso.

"La valutazione tecnica pubblicata oggi ci dice che il dossier è ben fatto ed è coerente con gli obiettivi dell'Unesco", ha evidenziato Pier Luigi Petrillo, professore alla Luiss Guido Carli e curatore del dossier della candidatura. "Occorre però tenere conto che questo primo sì non deve creare illusioni - ha aggiunto - perché il Comitato intergovernativo che si riunirà in India a dicembre ha la possibilità di rivedere completamente la decisione".