Fvg, turismo: Bini, Terrazza a mare e Città dello sport sono futuro Lignano

"La a Terrazza a mare è uno dei luoghi simbolo di Lignano e dell'intero Friuli Venezia Giulia. Stiamo accelerando al massimo per far partire a breve sia la gara d'appalto europea che i lavori in stretta sinergia con l'Amministrazione comunale. L'apertura del cantiere, salvo imprevisti, è prevista entro l'inizio del 2024.Questi importanti interventi di restyling saranno portati avanti cercando di impattare il meno possibile sulle attività turistiche e sugli eventi, fondamentali per la vita economica della città".Lo ha affermato oggi l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini durante l'incontro con il sindaco Laura Giorgi e i tecnici del Comune di Lignano Sabbiadoro nel corso del quale è stato fatto il punto sul progetto di riqualificazione della Terrazza a mare."La Regione crede tantissimo in questa iniziativa. Per questo - ha sottolineato Bini - abbiamo già stanziato 14 milioni di euro. I nostri tecnici sono a completa disposizione dell'Amministrazione comunale per completare quest'opera nel minor tempo possibile"."In linea poi con interventi analoghi realizzati in tutto il mondo, lo stesso cantiere - ha aggiunto l'assessore - dovrà essere curato anche dal punto di vista estetico, per risultare meno impattante e mantenere l'attrattività dell'area".Nel corso dell'incontro è stato presentato inoltre il progetto che punta a reinterpretare la zona di ingresso a Lignano Sabbiadoro, la viabilità in entrata e uscita dalla città e l'attuale area dello stadio, mantenendo una forte attenzione per la sostenibilità ambientale.Il tutto si inserisce all'interno della più ampia progettualità della nuova Città dello Sport, studiata dall'Amministrazione comunale per ampliare e destagionalizzare l'offerta turistica della località balneare.Oltre una struttura polifunzionale da 10 mila metri quadrati coperti e 8 mila posti, pensata per ospitare grandi eventi sportivi e musicali, questo grande piano di sviluppo prevede nuove strutture sportive, parcheggi da interscambio, aree verdi e servizi per un turismo lungo tutto l'anno."Con questa ambiziosa programmazione e con la riqualificazione della Terrazza a mare, Lignano è pronta per entrare nel futuro. La Regione - ha concluso Bini - è a fianco dell'Amministrazione comunale per lo sviluppo di questo territorio, da sempre vetrina turistica dell'intero Friuli Venezia Giulia".