Gasparri (FI): “Complimenti a Draghi che è riuscito a dimostrarsi un abile politico".

"Il Premier Draghi ha portato accanto a se nella conferenza stampa Speranza per confortarlo dopo averlo sostanzialmente sfiduciato facendo prevalere tante proposte di ministri di Forza Italia e della Lega. La linea di Speranza infatti è stata stra-bocciata. Si procede verso una progressiva e graduale riapertura del Paese, una scelta indispensabile.Contrastata da Speranza che sembra quasi voler cancellare, ma non ci riuscirà, le sue evidenti colpe sulle mancate chiusure e sulle decisioni errate all’inizio della pandemia, oppure sulla assenza di adeguati piani sanitari. La vicenda OMS porterà Speranza a rispondere delle sue colpe. Prevale intanto una linea di saggezza e di concretezza. Il Paese ha bisogno di fiducia.Di regole, ma anche di riavvio dell'economia reale. È stata corretta una linea sbagliata, è stato bocciato Speranza.Il quale nella sostanza è più che sfiduciato. Draghi ha gestito con abilità la vicenda, usando parole-zuccherino e bocciando Speranza. I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Speranza se avesse un briciolo di dignità lascerebbe oggi stesso il suo incarico.Invece come i grillini resta incollato alla sua poltrona, che occupa senza meriti e senza adeguate capacità. Ora bisogna fare correzioni anche sul fronte degli interventi economici. Seguendo la linea di saggezza e di concretezza che Forza Italia sta esprimendo nel governo e nel parlamento. Speranza di fatto non c'è più. Ne prenda atto.” Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri