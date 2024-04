Gaza: raid israeliano uccide 7 operatori di una Ong

Un raid israeliano su Gaza ha ucciso almeno 7 operatori dell'Ong americana World Central Kitchen, fondata da José Andres. Lo ha reso noto, sui social, lo stesso chef: "Queste persone sono angeli", scrive Andres su X."World Central Kitchen è sconvolta nel confermare che sette membri della nostra squadra sono stati uccisi a Gaza in un attacco dell'Idf", fa sapere l'Ong, in una nota, aggiungendo che gli operatori uccisi "provenivano da Australia, Polonia, Regno Unito, un cittadino con doppia nazionalità americana e canadese e un palestinese".World Central Kitchen e un'altra Ong, American Near East Refugee Aid (Anera), hanno annunciato di aver sospeso le loro attività nella Striscia di Gaza.Gli operatori di World Central Kitchen, scrive l'Ong sul suo sito web, si trovavano in viaggio in "una zona senza scontri a bordo di due auto blindate marchiate con il logo WCK", ma "nonostante il coordinamento dei movimenti con l'Idf, il convoglio è stato colpito mentre lasciava il magazzino di Deir al-Balah, dove la squadra aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari umanitari portati a Gaza lungo la rotta marittima"."In seguito alle notizie riguardanti il personale della World Central Kitchen a Gaza, l'Idf sta conducendo un esame approfondito ai massimi livelli per comprendere le circostanze di questo tragico incidente", fa sapere l'Esercito di Israele, su Telegram. "L'Idf compie grandi sforzi per consentire la consegna sicura degli aiuti umanitari e lavora a stretto contatto con la WCK nei loro sforzi vitali per fornire cibo e aiuti umanitari alla popolazione di Gaza", continua.La Casa Bianca è "afflitta" per quanto accaduto: "Siamo afflitti e profondamente turbati dall'attacco", ha scritto, in un post su X, Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale. "Gli operatori umanitari devono essere protetti mentre consegnano aiuti di cui c'è un disperato bisogno, ed esortiamo Israele a indagare rapidamente sull'accaduto", ha aggiunto Watson.In Australia, il premier, Anthony Albanese, ha confermato che un cittadino australiano era tra gli operatori di World Central Kitchen rimasti uccisi nell'attacco.La Commissione Europea chiede "un'indagine approfondita" su quanto accaduto. "Gli operatori umanitari devono essere sempre protetti, in linea con il diritto umanitario internazionale", fa sapere, in un post su X, l'esecutivo europeo. "Condanno l'attacco e sollecito un'indagine. Nonostante le richieste di protezione di civili e operatori umanitari, assistiamo a nuove vittime innocenti", dichiara l'Alto Rappresentante Europeo per la Politica Estera e la Sicurezza, Josep Borrell, che chiede di attuare immediatamente la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, "un cessate il fuoco immediato, un pieno accesso umanitario e una protezione rafforzata dei civili".Forze irachene filo-iraniane hanno lanciato un drone contro la base americana di Tanf, in Siria, lungo il confine tra Iraq e Giordania. E' quanto fa sapere l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, confermando quanto riportato da altri media locali, secondo cui il drone è stato distrutto dalla contraerea americana mentre era in volo, e non si segnalano danni o vittime.