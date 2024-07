GB: X, Il primo video da premier di Keir Starmer

"My government will restore politics as a force for good. Let's get started". Il primo tweet da premier di Keir Starmer, "Iniziamo", è stato subito in grado di incassare un ottimo coinvolgimento del popolo dei follower. L'analisi dell'agenzia di comunicazione Arcadia.

"Il video postato questa mattina dall'account X del neo PM Keir Starmer - si legge nell'Instant Mood - è un eccellente esempio di come la narrazione politica può essere coinvolgente senza abdicare alla reputazione e come la dimensione politica del racconto può inglobare e assorbire quella pop esaltandola". Il tweet, pubblicato da Starmer alle ore 11.07 ha ottenuto, nel giro di appena un'ora, 487 mila visualizzazioni, 14K like e 1500 repost.