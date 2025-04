Genova: inchiesta Tirrenia, 40 persone indagate per corruzione, tra loro magistrati e funzionari

Avrebbero ottenuto biglietti per viaggiare in traghetto gratuitamente per chiudere un occhio su possibili irregolarità.

E' quello che sarebbe venuto fuori dal nuovo filone dell'indagine condotta dalla Procura di Genova sulla Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione, che la scorsa settimana ha portato a sequestrare tre traghetti. Quaranta persone sono indagate: tra loro, ci sarebbero anche magistrati, ufficiali e funzionari portuali.

L'inchiesta verte su presunte irregolarità nelle dotazioni, e violazioni delle normative in materia ambientale, su cui la Compagnia era già intervenuta per provvedere a sanare la posizione.

Nel corso dei prossimi giorni, la Procura genovese sentirà 13 persone, tra ufficiali e funzionari portuali e dipendenti alla compagnia di navigazione, per i quali si ipotizzano, a vario titolo, le accuse di falso, frode e corruzione. Per due di loro sono già stati chiesti gli arresti domiciliari, mentre per gli altri sono state chiesti 11 provvedimenti interdittivi.

Gli inquirenti, in particolare, sono concentrati su una serie di attestazioni false per far risultare i componenti dei motori in regola con le norme sull'ambiente: stando all'accusa, infatti, alcuni funzionari compiacenti avrebbero chiuso un occhio sulle irregolarità e avrebbero ricevuto biglietti per viaggi gratuiti in traghetto da Genova fino in Sardegna.

In base alla riforma della giustizia, gli indagati dovranno essere prima interrogati dal Gip, il quale, poi, deciderà sull'emissione dell'ordinanza, dopo aver sentito le parti interessate.

L'indagine sulle anomalie dei traghetti rispetto alle leggi ambientali, da cui era derivata una situazione di inabilità alla navigazione e il relativo sequestro, è stata avviata due anni fa.