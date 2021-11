Giappone: la coalizione di governo mantiene il posto di comando

Ottiene una forte maggioranza la attuale coalizione di governo in occasione delle votazioni che si sono svolte nel corso del fine settimana.

La coalizione di governo celebra una netta vittoria, mantenendo la guida del Paese, confermata in occasione del voto del fine settimana, con il Primo Ministro Fumio Kishida che ha salutato gli esiti dello spoglio elettorale come “una grande svolta”, una forte iniezione di fiducia che accoglie a sostegno della sua volontà di concentrarsi sul rafforzamento della terza economia più grande del Mondo.Gli investitori presenti a Tokyo hanno salutato con favore la notizia relativa al fatto che il Liberal Democratic Party LDP -forza che da lungo tempo è al potere in Giappone- e la sua coazione con il più partner minore Komeito abbia ottenuto 293 dei 465 seggi nella Camera Bassa del Parlamento giapponese.L'indice azionario Nikkei di riferimento è aumentato di oltre il 2% dopo che i media giapponesi hanno riportato il risultato, il che consente al blocco di governo di emanare progetti di legge su questioni che vanno dallo stimolo pandemico alla spesa per la Difesa.Ma anche se la coalizione ha perso meno seggi di quanto temuto, gli editoriali dei giornali hanno esortato Kishida, che si è insediato un mese fa, ad agire con decisione per sostenere il sostegno pubblico in vista di un voto chiave della Camera Alta la prossima estate.Kishida ha detto domenica che gli exit poll hanno dimostrato la fiducia del pubblico nell'LDP, che ha tenuto il potere quasi ininterrottamente dagli anni '50. "Se alla coalizione di governo viene data la maggioranza, al governo viene data fiducia. È un grosso problema", ha detto il 64enne.Ha detto che sperava di emettere un nuovo pacchetto di stimoli entro la fine dell'anno per contrastare l'impatto di COVID-19 sull'economia, dopo aver affermato in precedenza che le misure di soccorso varrebbero decine di trilioni di yen.Kishida ha delineato i piani per affrontare la disuguaglianza accentuata dalle politiche pro-business dei suoi predecessori Yoshihide Suga e Shinzo Abe, il primo ministro più longevo del Giappone.L'LDP ha anche affermato che mirerà ad aumentare la spesa per la difesa per contrastare le minacce provenienti da Cina e Corea del Nord. Ma il nuovo Primo Ministro deve ora "prepararsi completamente a una possibile sesta ondata di infezioni da virus già questo inverno" e confermare come funzioneranno in pratica le sue idee di politica economica, ha affermato il quotidiano Asahi Shimbun in un editoriale.